Povukla ručnu: Keti zanemela nakon Anđelinih uvreda, pa Gastozu dala blagoslov i zlate savete za pomirenje sa njom! (VIDEO)

Maca joj pojela jezik!

Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" pozvao je Katarinu Samardžić Keti kako bi odgovorila na uvrede koje je dobila od Anđele Đuričić jer je nakon raskida sa Nenadom Marinkovićem Gastozom ponovo počela da se druži sa njim.

- Ja sam živnula kad je Lule ušao. Meni su ljudi nedeljama to govorili i svi su mi sve vreme govorili da moram da se trgnem i nađem motivaciju. Ja bih istog trenutka otišla, ali me novac ovde drži i treba da ga donesem detetu - rekla je Keti.

- Kako komentarišeš Anđeline uvrede? - pitao je Darko Tanasijević.

- Neću da komentarišem. Ja sam rekla njoj sve što sam imala, posle rečenice da ja ovde lažno plačem za svojim sinom. Rekla sam joj sve što sam imala zbog te rečenice i to sebi više neću da dozvolim. Ja imam mnogo više godina od nje, bliža je mom sinu po godinama nego meni i ne želim sa njom da se vređam - govorila je Keti.

- Zbog čega Anđela treba da se leči? - pitao je voditelj.

- Ne mislim da treba da ide u bolnicu, nego zbog emotivnog stanja treba da priča sa nekim - rekla je Keti.

- Anđela kaže da si funjara jer si raskinula vezu zarad dečka kom ni prezime nisi znala - dodao je Darko.

- Ne interesuje me. Ja sam ovde bila uz svog druga kad mu je bilo teško, oni treba da reše šta imaju. On je od mene napravio budalu jer je hteo da kupi mir i rekao da sam zaljubljena, isto sam uradila kad sam peglala odnos sa Acom i sad smo jedan jedan. Mi ćemo da gradimo naše drugarstvo koje verujem da će da preraste prijateljstvo. Ja mislim da on i dalje ima emocije prema Anđeli. Ne mislim da je pametno jer je raskinuo sa Anđelom. Ja sam njemu i pre veze rekla da mora da pristane na kompromis. Ja sam rekla da mislim da su samo previše različiti i da će to morati da spusti ako voli ovu ženu - govorila je Keti.

- Koji savet bi udelila Anđeli da bi popravila odnos sa Gastozom? - pitao je Darko Tanasijević.

- Njegova sreća je i moja sreća. Ako se pomire i sutra opet nemamo komunikaciju, to je do njega i kako ću ja posle da reagujem. Mislim da oboje treba da spuste rogove i da razgovaraju. Neću više nikad da dozvolim sebi da je uvredim i povredim. Ja kažem to kad poludim i u besu i tad pucam po svima. Ja se za dva sata smirim i to je realno ono što mislim - odgovirla je Keti.

Autor: A. Nikolić