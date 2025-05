Odjavio je za sva vremena: Luka osuo kamenje po Eni, zažalio zbog njihovog prijateljstva, pa otkrio da li će se PONOVO DRUŽITI napoIju! (VIDEO)

Preokret Luke Vujovića!

U toku je emisija ''Nominacije''. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Luku Vujovića.

- Ena kao da se kanali iz sekunde u sekund. Mislim da treba iz srca da ti dođe u glavu i da shvatiš da ne trebaš tuđu decu da vređaš. Ena jeste neko ko je meni napolju pokazao da je brat i drug. Bila je nasmejana i vedra, nisu se spominjale neke morbidne stvari. Okrenuo sam je telefon pred ulazak gde je ona totalno okreula vodenicu da ja ulazim da nju čuvam. Njena kuma me zamolila da je čuvam, rekla mi je da je tu i njen bivši dečko. Imam jako mišljenje o tebi. Pokazala si mi da si prevrtljiva, da izvrćeš reči lažeš. Danima govoriš kako ti Sanja svaki dan vređa dete, a ja sam čuo samo jednom. Jako ima veliku težinu kad izgovoriš nešto za dete koje ima četiri godine i ženskog je roda, za razliku od naših sinova koji imaju 13, 14 godina. Sa svojim rečima si mnogo toga loše pokazala o sebi. Ispala si nefer prema meni. Ispala si loš čovek prema meni, ustala si i govorila laži o meni, a veličala si Gastoza. Mislim da imaš mnogo veće mišljenje o meni, nego o Nenadu. On mi je potvrdio da je bio na mojoj strani. Ne rečima nego ovako. Sa razlogom je branio svoju devojku sa kojom nije imao odnose, a verujem da ima emocije velike. Mojoj devojci si govorila da je sorta, šta ima na faci. Sama si birala svoj put. Našim branjenjem smo te uzdigli. Mislim da si bila zanimljiva, a kad si počela da vređaš nisi više bila. Mislim da si se pogubila kada si želela da pokažeš svetu kako izgledaš, a ne kakav si čovek. Recimo Mateji za toalet papir ili meni što nisi htela da odeš u prodavnicu. Ne treba mi prijatelj kao što si ti. Nikad nećemo sedeti napolju, nećemo se družiti, nećemo biti prijatelji. Ne verujem da bi se Gastoz mešao da si odmah Anđeli direktno rekla, nego si sutradan drugoj osobi rekla. Jako mi je krivo što si sebe dovela u ovu situaciju. Imaš iks faktor, to stoji, ali savete da ti dajem neću. Prestaje sa moje strane želja da se između nas nešto popravi. Voleo bih da shvatiš gde si pogrešila. Ta devojka je mogla da ostane trudna sa mnom. Videli smo situaciju gde Munja nije ni sanjao da će postati otac. Ja sam taj koji je Peju odvajao sa strane i objašnjavao. Mateji sam govorio takođe - rekao je Luka.

- Jednom sam te uvredila, nazvala sam te "mentolčinom", kad si mi doneo mafine i naterao me da izađem bez trepavica. On je meni rekao: "Sad si me ovako uvredila i nikad više", da bi on nakon toga ušao u odnos sa mojim jedinim dušmaninom. Ti si naše prijateljstvo stavio na kocku. Pitao si je da spusti loptu, a ona nije htela. Na moju molbu da se utišaš izvređao si me najstrašnije. Nikad se nećemo pomiriti, ali nemoj da lažeš da te boli k za mene jer znam da ti je jako krivo što smo se posvađali - rekla je Ena.

- Ovo je takva laž. Rekao sam da mi je krivo što sada ćuti, a meni je onakve reči izgovarala nakon situacije sa Gastozom. Verovatno je morala da ćuti jer zna svašta. Pitao sam zašto društvo koje je voli dopušta da radiš u Crnoj gori, a od mene kuvara tražih dve hiljade - rekao je Luka.

- Imala sam dečka. Bila sam mu verna i čekala sam ga, a on kad je izašao dobio je direktivu da ne sme da bude sa mnom. Tako gde se jede se ne pi*a - rekla je Ena.

- Poruke od tvoje porodice, provođenje vremena sa tvojim sinom mi i te kako daju do znanja za mišljenje o meni. Sa Ivanom sam ušao u sukob radi tebe, nikada me nije i ne bi uvredio da ja nisam njega vređao zbog tebe. Sa Bebicom sam ušao u sukob radi tebe. Ulazio sam u sukobe zbog tebe. Razočarala si me, ljut sam na tebe. Kad izađeš izvinjavaćeš se - rekao je Luka, pa nastavio o Terzi:

- Ti, Stefan i Mića ste mi najomiljeniji. Jedini si čovek za koga mogu da kažem da je iskren. Kad pogrešiš ti se pokaješ. Svaka tvoja reč ima težinu. Kada se izviniš, to bude od srca. Sa tobom ću sigurno imati kontakt napolju. Pogrešio si što si bio sa Sofijom. Smatram i dalje da si dvorsku ludu stavio na mesto kraljice. Verujem da će se vremenom izgladiti odnos između tebe i Milice. Kada izađeš ono ću ti ispuniti. Milica treba da ti bude na prvom mestu. Svaku ljubav koju pružiš majci svog deteta, pružićeš detetu. Naravno da ću tebe ostaviti - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić