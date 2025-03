Pukla tikva: Marko odjavio Sanju za sva vremena, ona očajnički moli za njegovu ljubav! (VIDEO)

Šok preokret!

Sanja Grujić i Marko Stefanović porazgovarali su posle emisije ''Nominacije'', a on je tom prilikom njoj dao do znanja da su završili. Iako je Sanja očajnički pokušavala da ubedi Marka kako je njihova veza sjajna i kako nemaju nesuglasica, čini se da je on ipak ovog puta bio realniji.

- Biće ti žao - rekla je Sanja.

- Čega? - upitao je Marko.

- Nas - rekla je Sanja.

- Ma neće.. Ti mene krećeš da zagrliš, je l' si ti normalna? - upitao je Marko.

- Ti dozvoljavaš ovo - rekla je Sanja.

- Ne dozvoljavam da me zagrliš - rekao je Marko.

- Mi smo pre svega najbolje prijatelji, mi smo zauvek povezani - rekla je Sanja.

- Po čemu? - upitao je Marko.

- Po tome što si ti uvek bio uz mene i što ne trebamo oko nervoze da imamo neke gluposti. Je l' se slažeš sa mnom? - upitala je Sanja.

- Slažem se - rekao je Marko.

- Ti si zauvek moj Marko, jedini i neponovljivi - rekla je Sanja.

- Bio - odbrusio je Marko.

- Sunce mog neba - dodala je Sanja.

- Bio sam - rekao je Marko.

- Nemoj da pričaš to bezveze da nam se smeju ljudi što imamo nesuglasice, ajde dođi vamo - rekla je Sanja.

- Nemam šta da pričam, ispričali smo se ti i ja, veruj mi. Ja mogu s tobom da imam dobar odnos i ne moram, kako hoćeš - rekao je Marko.

- Je l' si ti zaslužio da ja pričam izmišljotine o tebi? - upitala je ona.

- Izgleda da sve što se dešava u životu ja sam zaslužio - rekao je Marko.

- Nisi zaslužio da imaš sukob sa mnom - rekla je Sanja.

- Ma sve sam ja zaslužio - odbrusio je Marko.

- Dođi tvrdoglavo moje malo - rekla je Sanja.

- Hvala ti na svemu što si mi rekla i to je to - rekao je Marko.

- Ja sad plačem jer si ti tvrdoglav, ne želim da bilo ko može da mi zameri nešto u mom odnosu - rekla je Sanja.

- Ti da ne želiš, ti to ne bi radila - rekao je Marko.

- Nemoj da se raspravljaš sa svojom Sakicom, ajde izvini - rekla je Sanja.

- Za šta se izvinjava čovek? - upitao je Marko.

- U ljubavi i kada pogreši. Do rasprave dolazi jer meni neke stvari ne odgovaraju - rekla je Sanja.

- Šta ti ne odgovara? - upitao je Marko.

- Neću da ti kažem - rekla je Sanja.

- Pa onda ne mogu da znam - rekao je Marko.

- Evo nećeš da šetaš sa mnom jer vidiš da te snima kamera sada, ti voliš kamere - rekla je Sanja.

- Nisam ni video kamere - rekao je Marko.

Autor: N.P.