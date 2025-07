Pukla tikva: Marko zauvek odjavio Sanju i izašao iz zajedničkog kreveta! (VIDEO)

Ko bi rekao?

Marko Stefanović pobesneo je kao ris zbog Sanje Grujić i izašao iz zajedničkog kreveta, zbog čega Sanji uopšte nije bilo dobro i pokušala je na sve načine da ga vrati nazad.

- Ja sam video da si mi to rekla, nemoj da me praviš ludim. Ne budeš li priznala da si mi to rekla, kunem ti se u sve na svetu što imam - rekao je Marko.

- Nemam potrebe da ti govorim nešto tako - rekla je Sanja.

- Kraj priče, ne slušam te više doviđenja - rekao je Marko.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić