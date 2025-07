Neće mene niko ponižavati: Anđela saznala za pakleni plan Gastoza i Džordi, pa poludela i povukla potez kom se niko nije nadao! (VIDEO)

Ko bi rekao?

Anđela Đuričić saznala je da su je Nenad Marinković Gastoz i Jordanka Denčić ogovarali, te se odmah uputila ka njima kako bi saznala o čemu je reč. Međutim kad je saznala, to joj se nimalo nije dopalo i odmah se pobunila.

- Nemoj da me lažeš, reci mi o čemu se radi - rekla je Anđela.

- Pričali smo o pesmi ''Alkohola litar'' i Gastoz je mislio da nećeš hteti pesmu ''So i tekila''. Ja sam otišla da te pitam i ti nisi došla jer ti je hladno, on kaže: ''Jao, samo da prihvati'' - rekla je Džordi.

- Lažeš me sve, laže me i on. Ja ću sama da nastupam, meni nije nikakav problem. Je l' Teodora predala spisak? - upitala je Anđela.

- Ne zezaj - rekla je Džordi.

- Pa neće mene niko ponižavati, nije nikakav problem jer ću nastupati sama - rekla je Anđela.

- Pusti je nek se prži - rekao je Gastoz.

- Ja mogu sama da nastupam - rekla je Anđela.

- Neka je nek se isprži, nek poludi - rekao je Gastoz.

Autor: N.Panić