Gastoz ne veruje šta sluša: Ostao zaintrigiran Anđelinom reakcijom na raskid, ovome se ni u ludilu nije nadao! (VIDEO)

Ko bi rekao?

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz nastavili su svoju konverzaciju o raskidu, te su se u jednom momentu usaglasili da će ostati u dobrom odnosu, ali neće biti zajedno.

- Tebe da nije bilo, ne bih ni ušla u vezu. Da li imam sreće zbog toga ili mi je isto? Isto mi je, ali normalno da sam ispunjenija. Ja ne bih mogla da zamislim tvoje učešće bez mene koja sam ti držala fokus. Tvoje ponašanje bi bilo totalno drugačije i Bog zna šta bi ti radio i s kim bi završavao - rekla je Anđela.

- Radio sam kako osećam - rekao je Gastoz.

- Evo sad je došlo sve na naplatu, j*biga koštalo te to. Na kraju ti je došlo na naplatu jer sad više nemaš poverenja i teško ti je. Sve sam to na početku veze bila ja, ali dobro - rekla je Anđela.

- I? - upitao je Gastoz.

- Ništa, sve najbolje - rekla je Anđela.

- Ja se osećam kao da sam skinuo teret s leđa - rekao je Gastoz.

- Skinuo, ali si ga meni stavio i sad nosim dva. Očigledno da nemam izbora i da moram da budem u mašini od prvog do poslednjeg dana - rekla je Anđela.

- Meni je lakše što sam izbacio sve iz sebe. Je l' ti mene razumeš? - upitao je Gastoz.

- U ovom trenutku da, ali naravno biću tu u svakom drugom smislu, pa ako vidim da ne ide, onda ne ide. Ja sad da mogu da ispravim, nikada ne bih lagala za te kontradiktornosti. Ne mogu da dođem da ti pokažem nešto da bi mi poverovao, a nešto ni nemam potrebu da ti dokazujem nešto što nije istina. Meni to ne prođe ni kroz misli, jedino blam kad treba da pričam o tebi. Meni sve ovo deluje na to da ćeš ti da izađeš i okreneš ga i kažeš: ''Papak, kako smo ovo dobro odradili'' - rekla je Anđela.

- Možemo da okrenemo i na sprdnju - rekao je Gastoz.

- Hoćeš da legnem u krevet pa da tinja u meni? Biće okej, nema veze. Nisi me povredio i to je to - upitala je Anđela.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić