Šok: Gastoz naslutio razlog zbog kog ga Karić ne podnosi, otkrio šta je u pitanju, pa žestoko opleo po Lepom Mići! (VIDEO)

Ko bi rekao?!

Voditelj Darko Tanasijević u ''Šiša baru'' ugostio je Nenada Marinkovića Gastoza koji je progovorio o sukobu sa Stefanom Karićem, ali i Lepom Mići.

- Gastoze kako se osećaš povodom toga što vam je sutra šest meseci? - upitao je Darko.

- Rekao sam joj: ''Sledeći ko ti bude dečko, rodićeš mu sina''. Tvrdoglava je, ali iskreno sada je sve dobro. Ja se od početka nešto plašim, strah me od ovog mira - rekao je Gastoz.

- Kako to da si po Kariću uvek fejk? - upitao je Darko.

- Karić u svima nađe nešto dobro osim u meni, on živi za dan da Anđela i ja raskinemo, pa da kažu: ''Rekli smo'. Ne mogu da kažem za sebe da sam. Jako sam srećan i ponosan što smo Anđela i ja u ovakvom odnosu, ali i to im smeta. Stvarno je lepo i normalno, a ni to ne valja. Žele da nam vide rupicu i da spustimo gard - rekao je Gastoz. - rekao je Gastoz.

- Šta ti misliš da je razlog što te Karić ne voli? - upitao je Gastoz.

- Ne znam, ja tu tenziju stvarno ne vidim. Mislim da je malo suludo da u svakom nađe nešto dobro, a u nama ne može. Ja ne znam šta da mu zamerim osim stvari koje zamerim kada se i dese. Kada je bio budžet, razočarao me jer mislim da je sebe degradirao. Ja u njemu ne vidim konkurenciju - rekao je Gastoz.

- Oko čega ste vi rivali? - upitao je Gastoz.

- Ja kad vidim ljude oko sebe, ja sam ozbiljan nivo, ali i on je. Nas dvojica smo klasa za ove vucibatine. Kao da me on doživljava da ću da ga prešišam u finalu ili o čemu je reč, ja ne znam. On je lav u horoskopu i voli dominaciju u svakom smislu - rekao je Gastoz.

- Kakav problem imaš sa Mićom? - upitao je Darko.

- Ja s njim nemam, ima on sa mnom. On je rastrgan do jaja, očekivao je da će uspeti da me sroza. Oni veličaju Karića koji je zauzet uzeo zauzetu devojku za omiljenu, ali dobro - rekao je Gastoz.

Autor: N.Panić