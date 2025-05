Anđela smislila paklenu taktiku da odljuti Gastoza: Podelila zaduženja Urošu i Džordu, oni se odmah bacili na zadatak! (VIDEO)

Ko bi rekao?!

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz večeras su se posvađali zato što je on došao u izolaciju da je poljubi, a ona to nije želela da mu dopusti, te je i odbila poljubac, kako ne bi oboje bili kažnjeni. Iako nije uspela sama da ga odljuti razgovorom, smislila je pakleni plan da dođe do svog cilja.

Naime, ona se dogovorila sa Urošem Stanićem i Jordankom Denčić da kada ona i Gastoz legnu u krevet, njih dvoje dotrče i bace se preko njih. Njih dvoje su to i uradili kada su Anđela i Gastoz legli, a po svemu sudeći Anđela je mislila da će se ovako Gastoz odljutiti, što joj nije pošlo za rukom.

Autor: N.Panić