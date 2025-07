Ena Čolić zadala Peji nikad bolniji udarac: Priznala mu da se njena ljubav davno ugasila, ohladila ga za sva vremena! (VIDEO)

Preokret!

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" došlo je do rasprave između Ene Čolić i Jovana Pejića Peje.

- Pejo, kakav je tvoj i Enin odnos? - upitao je Milan.

- Pričam s njom kao što priča s bivšim drugarima, tako i ja s njom jer mi je bivša. Da mi stavite pištolj na glavu, ne bih se pomirio s njom - rekao je Peja.

- Kako komentarišeš odnos Mime i Ene? - upitao je Milan.

- Odvojiću se od Mime jer očigledno ja ispadam uvek u donjoj priči - rekao je Peja.

- On flertuje s Mimas, to svi jasno vide. Niko nije glup, jasno je šta on radi - rekla je Ena.

- Navikao sam da sam ja najgori, juče je Ivan gasirao priču - rekao je Peja.

- Ja se družim s osobom s kojom mi je Gruja tražio da se družim. Ja stalno pričam o njemu i pozdravljam ga, a Ena pravi priče ovde - rekla je Mimas.

- Klošarko jedna - rekla je Ena.

- Mrš k*rvo jedna - rekla je Mimas.

- Ne možeš toliko vremena da provodiš sa Pejom jer je on Grujin drugar, a logično je da Peja neće biti s njom - rekla je Ena.

- Gruja ne želi da me vidi s k*rvetinama i morbidnim devojkama kao što je Ena. Žao mi je što ga nisam slušala dok mi je to pričao - rekla je Mimas.

- Sve što više vidim druga dešavanja, vidim da sam se dosta gu*ila i nek me Peja ostavi na miru - rekla je Ena.

- Ti stalno hoćeš da budeš sa mnom, uhodiš me, ali nećeš biti sa mnom. Hoće da svi čuju da ona nije ispala jadnica, ma mani se više. Bežim od nje kao bolesnik da nema materijal da me blati - rekla je Mimas.

- Da li si završio više upaljenkoviću? Ne interesuje me Peja i hoću da se završi ova tema zauvek - rekla je Ena.

- Batali me sine, kuvam svoja jaja i ko hoće nek dođe od devojaka da probam. Naravno da sam te uništio - rekao je Peja.

- Nisi jer si bio nebitan lik u mom životu - rekla je Ena.

- Ti si rijaliti smeće - rekao je Peja.

- Nemoj da mi prilaziš uopšte, s tobom sam završila - rekla je Ena.

Autor: N.Panić