Biće mi drago ako budeš žrtva: Aneli jako udarila na Enu, ne podnosi njene mordbidnoti, pa priznala zbog čega sanja ćerku! (VIDEO)

Au!

U toku je emisija ''Nominacije''. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aneli Ahmić.

- Nemam inspiraciju da komentarišem ovu ženu. Mesecima sam se osećala ružno, debelo i nakardno zbog nje. Zbog nje sam sanjala svoju ćerkicu. Ja sam sve ove mesece birala sa kim se svađam, sa njom nemam želju. Nismo na istom nivou. Da bih se svađala sa njom morala bih da psujem, vređam pokojne i mrtve. Nadvikavanje i vređanje na najgori mogući način - rekla je Aneli.

- Luka je zamolio da se ne svađamo od kada je ušao u vezu sa njom, a ona je rekla da se lopta neće spuštati - rekla je Ena.

- Žena koja je veliki glumac i manipulator. Ti si neko ko je mene uništio psihički. Zbog tebe sam preplakala intervjue kod Darka. Neću biti ničija žrtva, prepustiću to tebi. Biće mi drago ako budeš žrtva. Kroz ceo vaš odnos, svi se blamirate. Pokazujete da ste veliki lažovi. Ceo vaš odnos je lažan. To će biti moja pobeda, da vas slušam još dva meseca da se blamirate. Terza, ne sviđa mi se tvoje ponašanje i lizanja du*eta Luki. Uvredio si mi ćerkicu, ali sam ti oprostila jer si bio pijan. Tebi sam oprostila sve. Imaš pravo da staješ na čiju god stranu, ja ću tebi ostati prijatelj do kraja. Vi sebe prodajete za sitno - rekla je Aneli.

- Ti ideš protiv ljudi koji te vole - rekao je Luka.

- Nominujem Enu, a ostavljam Terzu - rekla je Aneli.

- Ja joj želim dobro. Bio sam iskren prema njima, savetovao sam ih da se ne svađaju. Rekao sam u vešeraju šta je Aneli pričala, ali isto tako odem kod Aneli i kažem šta mi je Luka pričao - rekao je Terza.

- Ni sestra ni niko ne mogu na mene da utiču. Ja što osećam, tako se ponašam.Ja ću biti ja i neću dozvoliti da me gadite i pričate neistine o meni. Ideš okolo i pričaš da sam ja nešto pričala u vešeraju. Sad si nominovan ti - rekla je Aneli.

- Otišao sam kao Lukin drugar da kažem da je plakala. AKo misli da joj ja činim loše - rekao je Terza.

Autor: A.Anđić