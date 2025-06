KRAJ NA POMOLU!? Stefanović ušao u crveno, Sanja jednom rečenicom uništila njihovu vezu, ne odustaje od napada na njegovu majku! (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja novinara", Darko Tanasijević podigao je Sanju Grujić kako bi prokomentarisala njen odnos sa Markom Stefanovićem.

- Da li je realno da mu pre priželjkuješ grob nego da ode kod majke? Rekla si mu: "Bićeš sa mnom ili u grobu" - pitao je Darko.

- Baš tako, to sam mislila. Ja nisam razdvojila nikoga. Jasno je njegova majak pokazala da joj je više stalo do supruga nego do deteta, kad nije demantovala Slađine izjave. Ja nemam problem sa njima, ali oni očigledno imaju problem sami sa sobom, svojim detetom pa i sa mnom. Ona ne može sama da donosi odluke u životu. Ona bi takođe bila spremna u studiju da iznosi sve i svašta. Zašto bi mene trebalka da zanima bilo čija porodica. Zašto bi svaki pokušaj mojih rpditelja da nas učine srećnim uvijala u crno zbog njegovih roditelja. Poštujem svog momka i ne poštujem nikog drugog - rekla je Sanja.

- Monstrume jedan! - skočio je Uroš.

- Luka mi je rekao da je to rekla u besu - ubacio se Uroš.

- Stojim iza toga. Moj ili Božiji dok ja budem htela. Danas Marko, sutra Janko, prekosutra Pera - rekla je Sanja.

- Sad te štitim i verujem Luki, a ti kažeš tako! Ne odlučuješ ti koliko ćeš biti sa mnom, nego ja sa tobom - rekao je Luka.

- Mene je Marko branio ovde mesecima, a jutros... - rekla je Sanja.

- Loše jeto što pričaš. Tako se ne izražava. Kažeš da si slagala, da si mislila da je dokaz ljubavi, a ne da mene ovd eponižavaš. Ti si se zaje*ala bre - rekao je Marko.

- Okej, montrum sam - rekla je Sanja.

- Ja ne znam ima li kraja njenim šokantnim izjavama. Ne može da kaže da nije rekla ako si ti to pročitao. Ja imam decu, ovo je nenormalno. Ova devojka je nenormalna, mesecima slušam šta govori. Ovo je direktan udarac na majku. Čemu strah od susreta sa majkom? Svaka majka koja je slušala ovo napolju je katastrofa. Ovo što ona radi prelazi sve granice mozga. morbidna je i jeziva, direktno udara. Da je i kišna glista, kako može neko to da trpi - rekla je Kačavenda.

- Na šta ti to liči? Kako možeš da razgovaraš tako? Pitam te! - vikao je Marko na Sanju.

- Ovo sada što gledamo je nenormalno gledati. Ona ustane kao Teletabis. Najmorbidnija je. Grđe izjave od jedne žene prema svom partneru nisam nikad čula. Ona mu se usr*la na rođendan - rekla je Kačavenda

