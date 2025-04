Haos ne prestaje! Matora i Stefani brutalno zaratile, Munjez ušao u crveno, obezbeđenje HITNO reagovalo (VIDEO)

Au!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević dao je reč Jovani Tomić Matoroj. Ona je ponovo prokomenatrisala situacije sa Stefani Grujić.

- Ako želi Stefani da nam ponovo otpeva pesmu koju je meni malopre pevala - rekla je Matora.

- Ne, samo tebi - rekla je Stefani.

- Pevala je pesmu za moju majku. Klo*arko jedna. Mrtvih se plaši. Ja bih tebi slomila vilicu. Je*em li ti majku u pi*ku - rekla je Matora.

- Da li je realno da si pevala pesmu ? - pitao je Darko.

- Da, jeste. Još ću veći haos praviti. Ona je prva govorila o Janjuševom bratu. Rekla sam joj da mi dete ne spominje, jer zbog nje moram da se razvlačim po centru za socijalni rad. Nek mi dete ne spominje, udaraću je najniže - rekla je Stefani.

- Pet dana se ujedam za jezik, idem u njenu kostist. Ona meni je*e majku pet dana. Govori kako mi se majak bavi prostitucijom, kako mi je očuh u bekstvu, spominje dete da moram da se razvlačim po socijalnoj. Dete mi ne spominji, biću pet puta gora

- Užasno mi je ovo. Nemam ništa lepo da kažem. Za ovo nisam znao, ne želim da budem pristrasan u ovim stvarima. Šta je bilo Ivane? - počeo je Munjez.

- Nemoj da mi mafijaš. Pljuni mamu, pi*kice jedna - skočio je Ivan, pa su nastavili da se vređaju.

- Što se tiče ovih stvari, rekao sam da treba da joj vrati milo za drago, ali ne da ideo ovoliko daleko i morbidno. Malopre sam otišao iz prostorije jer nisam mogao ovo da slušam. Stavljam dete ispred rijalitija. Ne podržavam ove stvari. Podržavam kad joj Matora prva spomene dete, da joj vrati, ali ne ovoliko - rekao je Danijel.

- Umesto da ste javile čoveku da će biti dete, a ne da se brine da li će biti otac ili ne - dodao je Karić.

- Mi pričamo o ponašanju tvoje drugarice. Znaš kakva je, a ti je braniš - rekla je grujićeva.

- Ovo mi uopšte nije potrebno. Mene čeka nešto posle rijalitija, a njoj će biti ugroženo majčinstvo. Ovo što sad radi, ide u kanal. Njeno ponašanje može da utiče na njeno majčinstvo - rekao je Munja.

- Ja sam juče Munji ponudila starateljstvo, a on izbegava. Ako si toliko brižan otac, zašto ne želiš da budeš staratelj? Ja sam njemu rekla pet puta da ne možemo da budemo zajedno, jer ja o ovome moram da pričam. On me stalno kritikuje i krivi za sve što kažem. On mi priča da ovo trebam da radim, a sad kad sam radila on se pere - pitala je Stefani.

- Da, rekao sam kada je spominjala dete da treba da vrati milo za drago. Ovo nisam očekivao. Užasno mi je i odvratno. Svako ko podržava ovo ponašanje od Stefani nije normalno. Okej su sve stvari koje moraju da se znaju, ali uvlačenje ljudi koji su napolju. Ja sam prešao preko toga što sedam meseci nisam saznao da sam otac, jer dolaze neka lepša vremena. Ja sam prihvatio odmah da budem staratelj - rekao je Munja.

- On hoće da bude vikend otac. On dovodi moje majčinstvo u pitanje. Nikad neću dozvoliti da se ovako ponašam i da mi dete gleda, ove morbidnosti - rekao je Munja.

- Alo, nije dete lopta. Vi se ovde igrate - rekao je Karić.

Autor: A.Anđić