Žestok udarac za kraj! Munja oterao Stefani u crveno, JECAJI odzvanjaju kućom, udario joj na samopouzdanje: Ko će da te vodi kući?! (VIDEO)

Au!

Na sledećem klipu prikazani su Stefani Grujić i Danijel Dujković Munejz. Bili su u žustroj svađi, Stefani se slomila na sitne komade jer je ljubomorisala na Enu Čolić, pa je napala Munju da joj je uništio život.

- Nisam znala da se odnosi na mene. Stefani ima svo moguće pravo. Ja sam na njenoj strani. Razumem da joj smetaju te stvari. Ja sam reagovala ovako više puta, zato je i razumem - rekla je Ena.

- Meni nije poenta Ena. To da joj je upropasti život i da nije želela dete je sve što sam ja sluašala kada sam živela sa njom - rekla je Matora.

- Ja sam ovo pričala na početku. Za kurve sam pričala u afektu, nisam mislila ne Enu nego na Anu Spasojević. Meni je jako smetalo, ona daje njemu isto povoda. Kada smo mi raskinuli, Ana je počela da se šminka , sređuje i ovde trčakara. Ja sam počela da preispitujem sebe. Milan mi je rekao: "Da li ti stavrno misliš da Ana pada u nesvest jer joj je jako loše", onda sam ja razmislila i došla do toga da pada u nesvest da joj on priđe. Ja sam slala Munju kad god se njoj sloši, posle je to postalo neuobičajeno jer je padala po više puta dnevno - rekla je Stefani.

- Naravno da bi bilo morbidno da gledamo sa te strane, ali kada je Milan rekao kako izgleda napolju i ja sam se preispitao. Meni je bilo mnogo neprijatno. U nekim situacijama kad mi kaže to za dete mislim da stvarno misli - rekao je Munja.

- Stefani je sada ispala fer prema meni. Munja mene uporno okrivljuje - rekla je Matora.

- Onda akd mi drugo priča u krevetu, obrne mi um i ja mislim da to nije tako - rekao je Munja.

- Ne mislim da mi je uništio život. Ja sam najsrećnija što imam dete sa njim i što je Kosta takav kakav jeste. Ovo je samo jedan deo gde sam ja pukla. Dva sata smo imali svađu, svaki nam je utorak ovakav. Neće biti sa Enom! Ne zbog njega nego zbog nje! - rekla je Stefani.

- Ona mene sad kompleksira, ima sreće što imamo dete - rekao je Munja.

- Svaki dan mi priča da niko ne bi bio sa mnom u vezi - rekla je Stefani.

- Kad smo imale svađe i ona je meni nabijala komplekse sa Munjom. Rekla mi je ako napravim sr*nje ovde da će biti sa Munjom. Ne postoji deo nečega što ja nisam volela ni pre trunoće ni tokom trudnoće. Imale smo poseban odnos, imale smo jezik naš izmišljen. Postoje ljudi pored nje koji su bliski i znaju da je Stefani nesrećna jer primećuje ponašanje kod Munje kao prošle godine. Devojka če totalno da poludi neće valjati ni svom detetu posle. Nikad je nisam udarila! - rekla je Matora.

- Matora sad dobacuje da mi odlično zanmo šta je problem. Ja ne znam, ali je znam od prošle sezone i njihov odnos je isti kao prošle godine. On se vraća na stvari koje su se desile ranije - rekla je Jelena.

- Koliko god da sam prešao ovaj prostor me vraća na to. Ne volim ovaj prostor, sve me podseća na te loše stvari. ne volim ovu ljuljašku. Ja sad sa ovom devojkom imam dete. Ja nju volim i kao osobu i kao majku mog deteta i kao ženu. Pokušavate da upropastite ovo - rekao je Munja.

- Ja verujem Stefani. Isto tako joj verujem da je želela da popravi ovaj odnos - rekla je Matora.

- Evo opet me ostavio - rekla je Stefani.

- Ne želim da joj bude loše, ako joj je loše ne želim da budemo u vezi - rekao je Munja.

- Kad je bio papirić Stefani je rekla da sam joj greška i da se kajem, onda joj verujem i onda je sve vreme volela Munju - rekla je Matora.

- Pa kako sam joj onda napravio dete i ja sam joj greška - rekla je Stefani.

- Dobili smo dete, imala sam grešku, on mi je prešao preko toga - rekla je Stefani.

- Sad se pere od mene. Munaj hoće po svaku cenu da izbriše mene iz njenog života. što bih ja lezbejka bila sa njom trudnom ako je nisam volela - rekla je Matora.

- Ko će da je vodi kući sa ovim ponašanjem. Ja je vodim jer je volim. Na to sam mislio, na njeno ponašanje. Malopre sam ja ispao najgori. Jedno mi priča ovde, a drugo u krevetu. Ja je volim, a ona laže - rekao je Munja.

- Ti si me jurio da se pomirimo - skočila je Stefani.

- Munjo, odvrtan si - rekla je Milena.

Autor: A.Anđić