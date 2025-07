Munja ne shvata da je postao otac!? Doneo odluku da bez deteta i Stefani odlazi u Cirih, ona priznala da je on razlog svih svađa sa Matorom! (VIDEO)

Au!

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Stefani Grujić o sukobu sa Jovanom Tomić Matorom.

- Opet je sukob nastao, a taman smo se smirili. Krenulo je sve od žurke kad je Dragana mene provocirala pesmom, ond aj eona pokazala kako ljulja bebu - rekla je Stefani.

- Kako komentarišeš to što pričaju da je Munja inicirao sve ovo? - pitao je Darko.

- Nije on to nikad ni tražio od mene. Jedino je to što sam ustala da pričam, a on se ubacio. Možda ne bi otišlo tako daleko. Ono što sam ja rekla stojim iza toga, a ono što on govori ja ne želim da ga demantujem. Od kada se desilo to sa bebom, ja nemam njemu pravo da zabranim da bilo šta kaže - rekla je Stefani.

- Koliko ti je značila Matora? - pitao je Darko.

- To što je bilo dobro bilo je. Kasnije kako je vreme odmicalo stvari su se promenile. Ona potencira na tome kako ja govorim šta je ona radila, ali ja sam govorila i šta sam ja radila. Više sam bila sama u stanu nego što je ona bila tu. Ode kod roditelja bude sat, dva i ode na drugu stranu. To je bio početak, kasnije nije ni išla tamo. Mama joj je govorila, zapravo pitala da li joj ja zabranjujem da dolazi - rekla je Stefani.

- Koliko te boli kad Matora kaže da ti i Munja niste roditelji? - pitao je Darko.

- Iznela je brdo laži za mog brata, recimo da sam ga makljala. Okrenula je priču u svoju korist. Kad izađem napolje biće svi dokazi. Znam da ću biti super mama, a i to kakav je Munja ovde nema veze sa tim kakav će on biti roditelj. Ukućani nikad nisu ni videlu tu našu ljubav. Munjino ponašanje nije baš najbolje prema meni. Trudi se, ali ispadi su jači nego ljubav prema meni. uvek smo bili po strani za taj ljubavni odnos - rekla je.

- Imate li planove šta ćete kasnije? - pitao ej Darko.

- Dok je bio mirniji period razgovarali smo o tome. On mora da vidi u kom će smeru da ide njegov posao. On se zalaže za taj Cirih. Svi znamo da je radio kao menadžer i bavio se fudbalom, ali nema leba od toga. Ako krene da me provocira ja ne mogu da prečutim. Kad se on ubaci, ja se upalim, nastaje haos bez potrebe. Mnogo mirnije bi prošlo da je on seo i pustio - rekla je Stefani.

- Matora je najavila brojne tužbe, da li te to plaši? - pitao je Darko.

- Ne plaši me, zato što je sve ovo meni ona pričala i imam dokaze za sve to - rekla je Stefani, pa se osvrnula na Anđelu i Gastoza:

- Kad dođe crni sto, Gastoza kao da ispucaju kompleksi i gleda da Anđelu ponizi, stane na stranu drugih devojaka. Znala sam da ona gori i da joj nije dobro - ispričala je Stefani.

Autor: A.Anđić