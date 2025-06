PROMENIO SVE BOJE: Matora i Munja u novom sukobu, ona ga otužila da je licemer i da duguje ljudima pare na kamatu (VIDEO)

Au!

Jovana TOmić MAtora je govorila o njenom odnosu sa Stefani Grujić i njenoj vezi sa Danijelom Dujkovićem Munjezom.

- Meni je zasmetalo kada je Stefani pomenula Dunju, nije mi jasno što je ona to pominjala - rekla je Matora.

- Ermina je rekla da je moj očuh muvao mene - rekla je Stefani.

- To nije istina, ja sam rekla da je muvao tvoju drugaricu, a to me sada ne zanima. Što se tiče Munjeza i Stefani oni pokazuju svoju nemoć jer pominju moju porodoicu, a ja njjihovu - rekla je Matora.

Matora se osvrnula na to što se pričalo da je agresivna kada popije, a ona se nadoverzla na Munju i Stefani.

- Svi znamo da je Stefani agresivna, a pored nje je i Munja agresivan kada popije - rekla je Matora pa je dodala:

- On može da verujem u njen reči, ali to nije istina. On se služi nekim rečima samo da me još više ukanali. On je lik koji nema empatiju, duguje na kametu, nosi lažan roleks, glumi ludilo, a majku svog deteta vuče za kosu.

Nakon toga došlo je do sukoba između Matore i Munjeza.

- Voleo bih da se oglasi bilo ko, i da li asm ikoaga ikad uradio Ajde bre ti šta hoćeš, kompleskirana - govorio je MUnjez.

- Ma nemoj ti meni da govorioš, videćeš kako ćeš da prođeš - govorila je Matora.

- Ja sve što sam rekao o MAtoroj su činjenice i za njenu poroodiciu i sve- rekoa je Munjez.

Autor: N.B.