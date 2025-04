Stefani sa osmehom otkrila koliko je Munji teško bez nje, pa se dotakla Dragane i Matore, konačno priznala koje emocije gaji prema Jovani (VIDEO)

Au!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Stefani Grujić.

- Kakva je situacija na ljubavnom planu? - pitao je Darko.

- Trenutno mi je teško što Munja i ja nismo zajedno. Od srede se smejem od muke. Nije mi lako. U ovoj situaciji ja nisam kriva. Korikovala sam svoje ponašanje, spustila sam loptu. Kaže da sam ja slagala to što je bilo za Aleksandru. On je mene hteo da poturi. Njemu smeta što ja pričam o situacijama za Matoru, da sam neurotična. Prvi put sam rekla da me ne intesuje. Teško mu je ovih dana, sklanja se sa strane. Danas je pokušavao da stupi u komunikaciju sa mnom, pokušao je da vuče ka ljubavnom odnosu. Sad sam ja ta koja drži distancu. Ne sviđa mi se što je počeo već drugi dan počeo da ima komunikaciju sa nekim ljudima koji meni smetaju. Čak je i sa Mrvicom stupio u komunikaciju. On je rekao da je prešao preko svega, tako se i ponaša - rekla je Stefani.

- Kako reaguješ nakon čestitke Draganine majke? - pitao je Darko.

- Tu će samo Jovana da ispašta. Ispašće predator i manipulator. Videla sam ih na krugu, Jovana je mazi po obrazu. Nemam nikakvu ljubavnu emociju prema Jovani, Dragani sam zamrzela zbog cele situacije. Prema Jovani imam samo bes. Što ptiča da je gledam, to je laž - rekla je Stefani.

- Zbog čega Ermina piše da je Dragana Stefani puta 10 i Anita puta 8? - pitao je Darko.

- Verovatno zbog njenih postupaka. Vide šta radi i nije onakva kakvom se predstavlja za crnim stolom - rekla je Stefani.

Autor: A.Anđić