Saga se nastavlja! Stefani ne može bez Matore, Munjezu ispričala šta joj je Tomićeva radila tokom žurke (VIDEO)

Au!

Stefani Grujić i Danijel Dujković Munjez odvojili su se ponovo, pa su se dotakli Jovane Tomić Matore.

- Uopšte nemam volju ni da se raspravljam sa njom - istakla je Stefani.

- Pa vidim, izgubila si emociju - rekao je Dujković.

- A jesam ti rekla šta je bilo u utorak - pitala je.

- Za šankom - upitao je Munjez.

- Gledala me, gledala me, gledala me, pevala mi, pa mi se nagnula preko ruleta. Ja otrčim do Đedovića i kažem mu da gleda, da ne bude kako sam ja posle luda. Kaže Đedović da ne budem glupa da padnem na to. Mi izađemo na cigaru, a ona je htela da me pukne ramenom - ispričala je Stefani.

Autor: A.Anđić