Došao im tiganj glave! Aneli žestoko zaratila sa Lukom zbog Matore, ne može da prihvati izdaju, pa joj Tomićeva poručila: Njemu ću uvek dati! (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević postavio je sledeće pitanje za Luku Vujovića.

Zašto nisi ispoštovao Aneli za tiganj?

-Ispoštovao sam posle. Matora je sedela tu, tiganj je stajao na sredini i ja sam je pitao da uzmem tiganj da ispržim jaja. Matora je rekla da mogu da uzmem kad one završe. Kada sam došao u sobu ona je kočila i pitala me: "Kako tražiš od nje tiganj uopšte?", pa je dodala: "Ne možeš ni da je pitaš, ako me vređa ne možeš uzeti tiganj od nje". Otišao sam kod Stefana posle i uzeo tiganj, rekao sam joj: "U pravu si ljubavi" - ispričao je Luka.

- Pitao je Ivan Motoru za tiganj, a ona je rekla: "Možeš, ali da samo da ti jedeš iz njega". Ja sam čula da on može samo sebi napraviti jaje, meni ni slučajno. Kad je Luka pitao da uzme tiganj, ona je prvo zaćutala, pa je rekla: "Možeš, kad završimo". Bilo joj je glupo, ali je bilo jasno da ne može - rekla je Aneli.

- Ja nemam jaja jer ona nije dala Kordi da ide meni u prodavnici - ubacila se Ena.

- Jasno je dala do znanja, pa sam ja napravila haos. Poludela sam jer ide i ne razmišlja koga da pita šta. Naučila sam da ljude sa kojima nisi dobar ne pitaš bilo šta. Posle sam čula da Luka jede Draganin smoki - rekla je Aneli.

- Da li misliš da je Matora ljubomorna jer si se prvi ljubio sa Draganom? - pitao je Milan.

- Ne mislim. Ona je sa mnom na oprezu - rekao je Luka.

- Naravno da tiganj nema nikakve veze, Marinković je vređao najstrašnije pa ona pije iz njegove šolje. Poenta je bila da ga napadne za bilo šta, da ima da se priča. Pravi žrtvu od sebe - rekao je Bebica.

- Nisi u pravu. U kontra situaciji ja sam njoj zamerio kad je Munja vređao zašto priča sa njim. Matora nikada više od tebe tiganj neću tražiti! - branio je Luka.

- To je normalno da nisam dala kad smo bile u najvećoj svađi - rekla je Matora.

- To pokazuje još jednu stranu tvog karaktera. Pokazala si tiganjem koliko si mala - rekla je Aneli.

- Luki ću uvek dati. Dao mi je sinoć pivo, poslednja dva piva je imao - rekla je Matora.

- Luka, dao si pivo Matoroj, bravo! Nisi dao Kristini koja me branila. Bravo Luka - vikala je Anela.

- Dao sam i Kristini. Nisam hteo da prodam pivo, nego da mi vrati na sledećoj žurki. U pravu si ljubavi, izvini - rekao je Luka.

- Naravno da bih mu dala, kao što on meni da, ne gleda me kroz Aneli - rekla je Matora.

Autor: A.Anđić