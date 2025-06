Ena okreće sve protiv Aleksandre: Pozliće joj kad sazna za Kristininu izdaju! Otkrila njenu NAJVEĆU TAJNU, u sve uplela Karića! (VIDEO)

Au!

Ena Čolić, Kristina Buđevac i Dačo Virijević došli su kod Drveta spremni da izdaju Aleksandru Nikolić.

- Imam spremnu tajnu i ako bi mogli da dobijemo po piće nas troje. Meni je Aleksandra rekla da je zaljubljena u Stefana Karića. Rekla je da je to zadatak ali to zapravo nije tako, rekla mi je da ja to ne kažem nikome. Aleksandra je meni rekla to posle klipa kad smo počeli da se družimo - rekla je Kristina.

- Sve što mi se predloži ja ću da pristanem samo da dobijem svoju nagradu. Potrebno nam je i gorivo za žurku jer nam je mnogo dosadno - rekla je Ena.

- Možemo da dobijemo piće i da uradimo zadatak na žurki. Recimo da Ena sipa piće svima kojima ne sme da sipa piće. Drvo će da ti da. Sa svima sa onima koje ne voli. Da sipa piće Luki, Terzi, Munji... - rekao je Dača.

- Mislim da će oni posumnjati jer znaju da Ena nema toliko pića. Vidim da ništa niste smislili, dobićete alkohol večeras ali pod uslovom da Ena dobro razmisli o svom zadatku. Moraš smisliti nešto kreativnije i zanimljivije, a ovo piće možete računati kao kaparu - reklo je Drvo.

Autor: A.Anđić