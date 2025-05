Dala sam im oružje u ruke: Aneli zaratila sa ukućanima zbog Đedovića, Terza dao svoj sud, pokušava da odvoji Luku od nje! (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći video klip gde Aneli Ahmić saznala da je Borislav Terzić Terza na strani Sandre Obradović.

- Shvatio je da je pogrešio. Ja mu nikad neću preći preko nekih stvari. Kad ti meni kažeš da mi je mama degen, onda i ja tebi, to nije psovka - rekla je Sandra.

- U ovom trenutku je Sandra korektnija i bolja nego Aneli. Nije ni ona dobra za njega. Kad joj kažem "kanturino", ona se vređa. Luka to nije znao, svađali su se gore. Izgleda da sam pogrešio strane. Ne podržavam ono što Aneli radi Luki. On je imao isto greške i ja sam osuđivao, ali ona će njega navući na diskvalifikaciju. Ja sam je doktorirao. Đedović sve što je rekao, provocira ljude van lajva, da bi je u lajvu napadali. Ovo je istina. SVe što radi Luki je radila i Janjušu. Posle svih stvari koje je Đedović izneo ispade Janjuš u pravu. Skontao sam davno, ali neću zbog Luke - rekao je Terza.

- Ja Sandri nisam napravio ni 2% ono što sam napravio Aneli. Imala je pravo da me vređa. Oboje smo katastrofalni. Ali da ona mene dovede do diskvalifikacije - rekao je Luka.

- Aneli je danas rekla da ste je koristili kao oružje - rekla je Ivana.

- Zato i kažem da se pomirila sa Đedovićem zbog rijalitija - rekao je Terza.

- Čovek je opsednut sa mnom. Govorila sam da sam je kriva za svađu sa Đedovićem i da sam im dala oružje u ruke - rekla je Aneli.

- Posvađao sam se sa svim ljudima zbog nje. Promenio se njen odnos sa Lukom - rekao je Terza.

- Terza je u pravu kad kaže da me dovela do ludila. Tako isto sam i ja nju hiljadu puta doveo do ludila - rekao je Luka.

- Kako bih ja ispao smešan da zameram za Marka a sedim sa tobom - rekao je Luka.

- Konekcija sam Markom nema nikakve veze. Inicijacija svađe je samo njihova. Nije niko nikoga koristio. Terza je naglo promenio odnos i ponašanje prema Aneli. Terza je đuskao jedan veri ples sa Aneli, a Luka mu je to oprostio. Kada je Milan rekao da je ljubio čudno Aneli, tada je krenual njegova promena. Luka mu ništa ne zamera, to mi je jako čudno

Detaljinije pogledajte u video - prilogu.

Autor: A.Anđić