TREBA JOJ NEKO DA JE ŠTELUJE: Karić u šoku koliko su Aneli poremetili procenti, ukućani je urnisali zbog SAVETNIKA Marka Đedovića! (VIDEO)

Au!

U toku je "Mićina igra istine", a Lepi Mića postavio je sledeće pitanje Mateji Matijeviću.

- Mateja da li misliš da se ova rečenica da je njegova dobra volja odnosila samo na Anđelu? - pitao je Mića.

- U ovom slučaju smatram da je Aneli Đedović jako bitan jer nema dovoljno samopouzdanja i potreban joj je neko da je šteluje - rekao je Mateja.

- Potrebna mi je podrška. Dečko koji me juče odjavio nije došao ni da me zagrli - rekla je Aneli.

- Više vrednuje kao muškarca Đedovića nego svog dečka. Normalnije bi bilo da svoje probleme rešava isključivo sa svojim momkom. Ona prvo sa Đedovićem deli sve, obesmislila je Luku kao figuru u njenom životu i time je pokazala da Đedovića vrednuje više - rekao je Mateja.

- Ljudima se nije svidelo to što se vratila Đedoviću. Umesto da rešavaš probleme sa svojim momkom ti rešavaš sa Đedovićem. Ovakvi učesnici poput Ene, Peje i Aneli koji zbog svojih postupaka gube glasače. Vi svojim postupcimagubite glasače. Nju je Đedović obezglavio. Ispada da Đedović nije dobar jer svoje probleme treba da rešava sa Lukom - rekao je Ivan.

- Ja Đedovića nikad nisam osetio u mojoj vezi jer moja devojka ima glavu i mozak. Drago mi je što ona ima kome da se obrati, ali njega nisam osetio u vezi - rekao je Gastoz.

- Luka je stavio tačku na taj odnos. Valjda je sa nekim u vezi da bi rešila probleme, porazgovarala. O čemu onda oni pričaju? Ne znam zašto je Đedović mene lagao? Da li je moguće da nekoga procenti ovoliko poremete? U šoku sam - rekao je Karić.

- Kako on to namazano priča. Pecka. Neće da kaže neke stvari, ja sam te provalila. Po čemu si zaključio da su me pogodili procenti? Ja sam znala da je situacija takva - rekla je Aneli.

- Tvoja situacija nakon izrečenih procenata je kao moja tetovaža, ovako obrve podigla. Nisam očekivao da će te toliko poremetiti. Šta fali ovim procentima? - pitao je Karić.

- Govorili ste da ću imati 90. Imam pravo i da budem razočarana i da mi bude drago što se nisu trošili. Gledam koliko ste zlobni i cinični. Zabadaš ga polako ali sigurno. Kako ti znaš da je Luka stavio tačku?Imam li ja pravo da mislim da ću imati malo više sa Urošem koji vređa. Nije zaslužio da ima ovoliko procenata sa mnom - pitala je Aneli.

- Za mene si ti toliki prosek za rijaliti - rekao je GAstoz.

- Ti si za mene ona liga gde si bio. Borim se! Šta sam ovde prošla, borim se. Mene zanima gde je moj dečko da mi čestita ovde i da me zagrli?! - ubacila se Aneli.

- Ako ti je doneo hranu onda nije stavio tačku. Moraš sa njim da vidiš. Mi smo maštali o brzim hranama i tako - rekao je Karić.

- Luka da li je tebi sve rijaliti? - pitao je Mića.

- Sve mi je rijaliti. Aneli mi nije bila rijaliti - rekao je Luka.

Detaljinije pogledajte klikom u nastavku.

Autor: A.Anđić