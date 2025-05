Dao svoj sud: Terza žestoko osudio Pejino ponašanje, pa stao u zaštitu Ene, smatra da mu je Munja najveći problem (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pretres nedelje", voditelj Milan Milošević dao je reč Bori Terziću Terzi.

- Ja sam ga smatrao za drugara. Naš se odnos promenio kad je bio Dan zaljubljenih. Posle tih nekih reči se sve promenilo. Provukao je mene kako sam uradio najgoru stvar, da ću biti loš otac. Otišao sam i rekao mu da mi dete ne uzima u usta i provlači u svađama sa Enom. I on je rekao da bi svoje dete prodala zbog rijalitija. Ne znam što se ljudi ljute što si iznosila za ove gospođe napolju. Rekao je da Bakiju ne bi nikad leđa okrenuo, ali mislim da se poslednje dve nedelje nije družio sa njim - rekao je Terza.

- Ova devojka je udarala na mog prijatelja, pa sam morao da se odvojim od njega - rekao je Peja.

- Luka, kad sam ti izgovorio nešto van stola? - pitao je Gastoz.

- Nazivate se ovde kerovima, pit bulovima. Što si se smuvao sa dušmaninom Luka? - skočila je Ena.

- Vi ste sami sebe nazvali kerovima. Ti svog dečka nazivaš Fifijem - skočio je Nenad.

- Ona tebe naziva Pekinezerom - ubacila se Ena.

- U mnogim situacijama sam stajao na Pejinoj strani, on to zna. Uvek sam negde njega u tom odnosu veličao. Meni govori neke loše stvari, a zašto to nije zamerio Stefani i Matoroj. Okej, ako meni treba da zameri, nek zameri ni drugima. Munja mu je umešan u odnos i opet je Terza kriv. Zbog Zlate mi je drago da ga nikad nisam uvredio. Pogubio se prošlog meseca, bio je sluđen. Zamerio sam Bakiju zato što je mene poslao u izolaciju, a Sofiju ostavio, ali smo posle toga bili okej - rekao je Terza.

- Kako Gastotu govorite da je bio u zatvoru, tako je i Baki bio u domu. On mi je rekao da sam došla da u krevetu zarađujem za svoje dete - rekla je Ena.

Autor: A.Anđić