Sklapaju se kockice: Teodora progovorila o orgijama sa Gastozom, Terza stao u njenu zaštitu od napada Bebice: Pljunuo si devojci u usta! (VIDEO)

Au!

U toku je emsija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević postavio je sledeće pitanje Nenadu Marinkoviću Gastozu.

Dok si na žurki Anđelu ignorisao

- Kako mogu da budem zabrinut? Bila je sama, Mateja je igrao rulet. Sofi je igrala sama, kad sam ja puštao muziku igrala je kao luda - ispričao je Gastoz.

- Nije mi se obraćao. Možda je pitanje za prošli put. Došao ja kod mene za šank, previše sam se možda odvojila, pa me pitao zašto stojim smoreno ili što sam tužna. Posle su došli Anđela i Uroš da ne stojim sama - rekla je Sofi.

Teodora, rekla si da si raskinula sa Nenadom jer te ne poštuje, u čemu si ti njega ispoštovala pošto si pojam nepoštovanja u vezi?

- Ovo je kap koja je prelila čašu. Ne sviđa mi se kako je komunicirao sa mnom poslednjih petnaest dana - rekla je Teodora.

- Rekla si da mu nisi kerina i da se tako obraća deci. Jesu njegova deca kerine? - pitao je Milan.

- Smatram da svoju decu može da vaspitava, ja mu nisam dete nego devojka. Mene mora da poštuje. Obraća mi se sa nepoštovanjem - rekla je Teodora.

- Ona se uopšte ne seća šta je meni rekla. Pričala mi je da je poštujem, ali to nije razlog. Razlog mora biti mnogo veći od ovoga što priča. Ni meni ni njoj nije dobro, šta će biti ne znam - rekao je Bebica.

- Ja sam tampon zona. Kad god raskinu ili se posvađaju ja sedim između njih. Teodora ne može da podnese nešto što on govori. Smatra da on to ne misli, nego da govori stvari zarad gledalaca. On nju toliko izludi pa plače. Bebica bude vrlo oštar i bezobrazan, pa mu bude krivo i pomire se. Nije mi poenta više da se vređaju i svađaju, pa da se pomire posle. Ne vidim poentu znam da će se pomiriti - rekla je Jelena.

- Jesam, bio sam. To je poslednjih mesec dana. Ono što sam ja njoj popušta, zato je išlo iz greške u grešku i u poniženja - rekao je Bebica.

- Jeste se ohladila, nju je briga. Ovo između njih je počelo nakon Anđele i Gastoza - rekao je Dača.

- Jesi li ti org*jala sa Gastozom? - pitao je Milan.

- Ne. Bože sačuvaj. Nikad se nismo viđali po stanovima. Bilo je neko otvaranje lokala sa njegovim bivšim kumom. Suština nisu Nenad i Gastoz, nego je tebi najbitniji rijaliti. Video je da mi pišeš i ja sam morala da mu pokažem - ogradila se Teodora.

- Ona ne vidi sebe sa Bebicom, želi da nastavi svoj mladalački život. Došlo je na moje. Pljunuo je svoju devojku u usta - rekao je Terza.

Autor: A.Anđić