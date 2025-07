Isponižavao je za sve pare: Teodora izvukla deblji kraj zbog Bebice, Gastoz je proglasio NULOM! (VIDEO)

Au!

U toku je emsija "Pretres nedelje", voditelj Milan Milošević podigao je Nenada Marinkovića Gastoza.

- Što si danas izgoreo? - pitao je Milan.

- Generalno se trudim da ne ubacujem Teodoru kad se svađam sa njim. Ovde sam je branio od njenog dečka i Bebice. Ne treba da gleda da li se mi svađamo nego da me ispoštuje. Iz nekog poštovanaj je trebala da mi da famozne četiri hiljade. Išla je sa te čestiri hiljade, kao ne zna kome da da - pričao je Gastoz.

- Da imaš poštovanja prema meni ne bi se svađao sa njim. Ne mogu da ti dam srednji jer si u njavećem sukobu sa mojim dečkom. Ja sam sa njim dve godine, naravno da mi je stalo - rekla je Teodora.

- Kako nisi zamerila to što je rekao: "Trebala je deset da mi da koliko ćutim o njoj"? - pitao je Milan.

- Nisam čula to - rekla je Teodora.

- Ne znam šta treba da ćutim o njoj. On je objavio njihove slike, a ne moje i njene - rekao je Gastoz.

- Znamo se nekih pet godina. Ne smatram da smo se posebno poznavali - rekla je Teodora.

- Daje neke savete za devetku, gledam šta priča devojka. Izblamirala se na maks, njoj kao nudi četiri. Ne trebaju mi u životu ni Teodora ni Bebica. Prazne glave, punog stomaka, to je njen motiv u životu - objasnio je Gastoz.

- Lepo mišljenje imaš o drugarici - ubacila se Teodora.

- Ćutim ti. Ti meni kažeš sladoled. da si bar ispala šmeker kao što nisi, ispala si nula. Ti si nula i to je to. Meni se je*e za pare. To si ti, jedna nula! - vikao je Gastoz.

- Ako sam nula jer sam ti dala mali budžet, mene to ne zanima. Ovo je sve zbog Nenada. Jasna sam bila - dodala je Teodora.

Autor: A.Anđić