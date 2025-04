Au!

Voditelj Darko Tanasijević u ''Šiša baru'' ugostio je Stefani Grujić kako bi progovorila o Matoroj i Munji i njenom odnosu sa njima.

- Nemam šta da komentarišem Matorin i Draganin odnos. Ne zanima me. Počela sam d aimam velike svađe sa Munjom posle mog komentarisanja. Počeo je da mi zamera sve. Prilagođavam se njemu. Bes postoji zbog svega što se izdešavalo. Neću eksplodirati, jer ne želim da ponavljam stvari. Meni najviše proradi bes kada negira neke stvari. Išla je i kod psihijatra zbog toga, ja sam sve to pridaval to nekom njenom periodu. Došla je dod toga da nije ništa bilo, do toga da me vukla po splavu. Ona se iz dana u dan izdaje. Nadam se da će do kraja pući i reći istinu - rekla je Stefani.

- Kako komentarišeš tortu? - pitao je voditelj.

- Na kraju je ispalo da je sve bilo onako kako sam ja rekla. Eto danas je stiglo onako kako sam prepričala. Drago mi je što je torta stigla. Videla sam da joj je bilo teško i loše - rekla je Stefani.

- Šta misliš o tome što Matora negativno koemntariše druženje tebe i Aneli? - pitao je Darko.

- Smatram da imam pravo da spustim loptu sa ljudima. Moje mišljenje je negde isto svima.Ne treba mi Aneli još njih pet. Ona je prva koja je prekršila naše dogovore - istakla je.

- Šta misliš o Draganinom distanciranju od Matore? - pitao je Darko.

- Smatram da je Dragana neiskrena. Ona je rekla sve što Jovana želi da čuje, ali se skroz povukla. Čuli smo da je bila sve sa medijski bitnim ljudima. Nije spomenula odmah Mateju, ali je peckala Aneli - rekla je Stefani.

- Šta se dešava sa tvojim i Munjinim odnosom? - pitao je Darko.

- Nadam se da će biti sve bolje. Ja sam sve ljubomornija, što se tiče Ene. Juče se sunčala kod bazena, a on je sedeo sa Markom. Nije mi se to fopalo. Na žurki pratim po ogledlu i tražim grešku. Neću da mi se ponovi prošla godina, ali ako nešto uočim biće kraj. Želim da nam odnos ide kako treba. Ne želim haos, ali imam osećaj da će uskoro nastati haos - rekla je Stefani.

Autor: A.Anđić