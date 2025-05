Da vidim koliko je Baja galantan: Luka raskrinkao Aneli do koske, ona pobesnela, pa udarila na Baju, pokušava da se opere od intimnih odnosa! (VIDEO)

Au!

Luka Vujović i Aneli Ahmić nastavili su svoj sukob od sinoć. Pale su ozbiljne uvrede, još uvek ne mogu da pronađu zajednički jezik.

- To punjenje može damama iz Londona koje je ostavio. To može njima da radi i priča - rekla je Aneli.

- To reci njemu. Sama si dozvolila - rekao je Mića.

- Nikad u životu to nisam rekao - rekao je Luka.

- Rekla je da si sv*avao i da traži novi test. Majku vam je*em lažljivu! - rekao je Mića.

- Rekla sam može doći do novog testa - rekla je Aneli.

- Večeras na pretresu vam pokazujem stepen inteligencije. Meni ne može ni Aneli ni Đedović da priča nešto za dokaze. Ovo je možda udvojeni pakt. Sve što Aneli kaže za papir je istina. Govori da sam ja prvi spominjao papir,a onda Đedoviću kako nije rekla. Ja te volim i obožava, stavio sam skup parfem što je Baja poslao, a ti si jutros pričala sve najgore - rekao je Luka.

- Tvoj tata gospodin da mi pošalje novi kofer koji si mi slomio. Da vidimo koliko je galantan - rekla je Aneli.

- Nisam imao pojma da će reći da ima nešto u ruci. Utorak na sredu smo spavali i rekla si mi da mogu da završim u tebe i možda si sad trudna pa se tako ponašaš. Ona dolazi kod mene i govori: "Dodaj mi tvoju bubicu, nemam bobicu, ajde da pričamo. Zašto lažeš da si me punio?", pokušava dva puta da me poljubi i grli me, onda ustaje i govori: "Evo nacijo pokazala sam pravo lice". Ide i blati me - rekao je Luka.

U video - klipu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić