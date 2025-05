Prebledeo, više joj ne veruje!? Anđelu razapeli za njene NOVE NAGE klipove, ona na sve načine pokušava da se opere, Gastoz ima nova pitanja (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević postavio je sledeće pitanje Anđeli Đuričić.

Da li se bojiš šta će biti kad Gastoz vidi tvoje po*no klipove koje si snimala, kao što kaže Mića?

- Mića je rekao da je to moje pravo lice. Drago mi je što podržava muškarca koji je u stanju da uradi tako nešto. Štoi se tiče mog pravog lica, nek bude da je tako. Više nemam poverenje - rekla je Anđela.

- Mića je negde u krivu. Stojim iza svoje devojke, šta god da je uradila. Sad je moja - rekao je Gastoz.

- Boli ga kad pogleda negde. Složite se sa svojom sudbinom. Ono što ste radili podnesite momački - rekao je Mića.

- Sve veze koje je Mića podržao su osuđene na propast - rekla je Anđela.

- Ako mu je rekla sve, onda dobro. Ako je lagala nešto naravno da će zameriti. Mislim da ne znaju šta ima napolju - rekla je Matora.

- Je l' to znači ako je moj bivši dečko nešto objavio da ja ne treba da budem nikad više u vezi? - ubaila se Anđela.

- Ako si mu sve rekla i nema faktor iznenađenja. Meni aludiraju i na Draganu da nešto postoji. Ako te pitao znači da ga je to mučilo. On je bio s*eban i smoren kad je mene pitao, znači da ga je to bunilo - rekla je Matora.

- Znači Anđeli se vidi an*s na klipu? - pitao je Gastoz.

- Ima svašta. To je ružno i sa njihove strane što su slali - rekla je Matora.

- Je l' misliš da ta osoba nema to? Meni je žao što imam pratnera koji smatra da treba da budem u vezi - pitala je Anđela.

- Rekla mi je da kad je imala bananu u ruci da je bila u pidžami. Ako izađem napolje i vidim sve klipove - počeo je Gastoz.

Autor: A.Anđić