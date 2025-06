Ona je za Nobelovu nagradu: Gastoz zgrožen Anđelinim ponašanjem, ne pristaje više na njena poniženja! (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja novinara", Darko Tanasijević započeo je razgovor sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, zbog njegove veze sa Anđelom Đuričić koja je nedavno doživela krah.

- Posle ponoći bi tebi i Anđeli bila mesečnica. Šta je moglo da bude drugačije?

- Ne bih mogao da se ponašam normalno prema njoj. Iz dana u dan sam bio neiskren prema celoj kući, znam zbog čega je krila i što je upetljala sve i svakoga. Želeo sam da napravim neki mir i mirnu luku, ali sve se preokrnulo od kad sam rekao da sam se ohladio. Kad ona mene nije gledala ni kao partnera, ni kao druga, a ni podršku. Nakon toga smo postali, pa možda se na neki način i sabotiramo. Juče je bio spektakl, zanimljiv, da su me oni nadmudrili, da koristim neprijatelje protiv nje, da aplaudiram ljudima koji su nas pljuvali, oko putovanja sa Karićem - rekao je Gastoz.

- Možda je trebao tebe da uzme za omiljenog - rekla je Anđela.

- Gunđa, to joj je nadimak iz prošle sezone. Odjednom da ona ceo svet preokrene u dvadeset dana pred kraj, tako što će pričati da sam ljiga jer se ližem sa ljudima koji su na s pljuvali, pa pljuvali smo i mi njih. Jeste ona rečita, voli da ulazi u duele, ali ja to ne mogu da radim na silu. Kad radim na silu moj fond reči bude prazan kao frižider. Njoj svaka čast ako svaku dan uspe da se iznervira toliko. Verujem da ovaj rijaliti gleda neko ko ima kontakt za Nobelovu nagradu, da joj uruči neku nagradu za ovo što je napravila od mene. Nisam došao da me neko uči da hodam. Sve dok ona misli da drži dnevnik, a da sam ja dečko iz zadnje klupe, ja to ne mislim - rekao je Gastoz, pa dodao:

- Ja nisam pao sa duda. Sve dok ona misli da drži dnevnik, to je okej, to je samo u njenoj glavi. Ovaj odnos mi je ogavan i jadno mi je. Znam gde sam i znam ko sam. Moje iskustvo i ponašanje su se razdvojili - rekao je Gastoz.

Autor: A.Anđić