Tema današnje debate je: Da li uvek treba biti ciničan i ne očekivati ništa ili ostati razočaran. Reč je dobio Nenad Marinković Gastoz.

- U mojoj situaciji ja nisam ispao ciničan prema Anđeli, tako mi je rekao i Luka pošto sam ga pitao da mi malo objasni gradivo. Ja sam na strani ciničnog jer sam čuo prozivke od Ene. Sad sam totalno iskren, nisam više ciničan - rekao je Gastoz.

- Da li si u svakoj situaciji iz koje ne možeš da se izvučeš ironičan i ciničan? - pitao je Marko.

- Sve radim namerno, pustim vas da vidim kad ćete da me provalite. Ona je meni objekat, nisam ovde došao zbog emocija nego zbog para. Ovde nema mesta ironiji, sve ovo što pričam je čista istina - rekao je Gastoz.

- Dešava se česšće u mom slučaju, ali neću stalno biti razočarana. On je slobodan dečko, može da je*e, može da muva... On je taj koji je otišao na intervju, a nije mi ništa rekao - rekla je Anđela.

- Mogao sam i u vezi - ubacio se Gastoz.

- Teško da si mogao, jer bi bivši bio već u januaru. Mogao je, ali neće, nije dobio. Jedan se trudio, nije dobio ni poljubac, drugi bio u vezi, a nije dobio... Danas je žurka pa možda i svr*i sa jednom žuzrkom, bilo bi i vreme posle devet meseci. Ne volim što je tako, ali to je uvek tako u mojim odnosima. On mene ne može nazvati kad izađemo, ja sa njim ne bih otišla ni u Narod pita. Ja to sve odmah blokiram. Ja niti verujem u njegove emocije, njega sad boli, ima bol u predelu... Toliko mi se zgadio sa ovim ponašanjem, tako da bolje da ne komentarišem - rekla je Anđela.

- Bolje što ima ovakav stav. Mateja i Sofi u kakvom su odnosu, pa super im je zajedno. Možda sam cinična što lažem i sebe i sve što lažem kakav nam je odnos, ali meni je to bolje nego da se izbegavao u kući. Znam da kad izađemo napolje nećemo se videti - rekla je Anđela.

Autor: A.Anđić