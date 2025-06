Na ratnoj nozi: Kačavenda saznala za Dačinu izdaju, pa ga odjavila, Sofija odmah stala u zaštitu Milene: Meni je bitno da ova žena... (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditelj Milan Milošević takmičarima "Elite" najavio je novi prilog, a oni su imali priliku da vide kako Danijel Dujković Munjez predviđa da će Milena Kačavenda izdati svoj klan.

- On je poznat kao neko ko može da predvidi neke stvari. Baš me on i ne interesuje. Videli smo sve kad je on u pitanju, izvršće, maže i laže. Prošle godine nije ni ostao do kraja, ove godine mu želim - rekla je Milena.

- Ja samo komentarišem njene postupke. Izdala je čoveka u kog se klela cele sezone - rekao je Munja.

- Kariću i Gastozu ne sme da se obrati. Brini ti o svojim postupcima, o tome što si od sebe napravio monstruma, a od ove devojke ludaču - ubacila se Kačavenda.

- Samo sam naveo primer. I te kako ćemo da je komentarišemo. Ti svoju temu nisi komentarisala jer si pristrasna i uvlačiš se. Spustila si sa Ivanom looptu jer ti lepo sve kaže u lice, pa te pogodi. Izdala je svakoga i sve. Ove devojke oko nje mogu samo da se nadaju da neće biti izdate. Nije bezveze pušten klip - objasnio je Munja.

- Poenta je utorak jer si jeo go*na i izvinjavao se kao pi*ka, a onda kad nije uspelo pobacao si joj žetone po podu - ubacila se Matea.

- Mene ne interesuje šta će reći ljudi oko nje, nego ona - rekao je Munja.

- Ostajem pri tome da ću im je*ati mamu - istakla je Kačavenda.

- Dačo, rekao si da Kačavenda pljuje Sofiju i Sandru, a onda si pitao: "Kada će prestati da mafija više?". Danas ste me Ena i ti demantovali u Odabranima, ja nikad ne lažem - rekao je Milan.

- Kačavenda je polomila kutiju za led i ja sam onda rekao da je zamafijala. Rekao sam da svi u klanu međusobno loše pričaju. Kačavenda kad se jednom razočara u nekoga, može poslen da bude dobra ali nikad ne zaboravlja. Neće opstati do kraja. Nemam loše mišljenje o njoj, ali ume bahato da se ponaša - ispričao je Dača.

- Dača se totalno izgubio. Nisam očekivala da neko pada u nesvest, ali niko mi nije prišao da mi pomogne kad sam se selila. Dača polazi od sebe. Više puta sam ga opominjala za led. Slomila sam plastiku i bacila u kantu. Drago mi je da on ovako komentariše. Ide i tračara u odabrane, prenosi. Postao je tračara, ali je pogrešio gde, šta i kako. Videćemo do kraja - rekla je Milena.

- Ona je nama dala priliku da nas upozna i mi njoj. Ako ja ispadnem ološ prema njoj, normalno je da će da stavi tačku. Tako se gradi pijateljstvo. Kad nešto nije u redu zamerimo jedna drugoj. Meni je to zdrav odnos. Zamerila mi je za ruku i zaista mi je bilo žao, bila sam nemarna. Ja ne bih išla i pričala drugim ukućanima o njima. Rekao mi je Dača da je čuo kad je Milena komentarisala Sandru, za mene ne - rekla je Sofija.

- Rekao sam i za Sofiju da se nikad ne seti da plati pivo, piće neko - ubacio se Dača.

- Drago mi je da se Dača time bavi. Želim ti ugodan ostatak sezone. Nisi uopšte fer - rekla je Kačavenda.

- Ja nisam tebe blatio, ali ne mogu da kažem da je okej kad si slomila led - rekao je Dača.

- Doviđenja, prijatno. Ni Milovan nije u klanu, mi smo žene koje se družimo. Ti si iskompleksiran, samoživ i nisi naučio da ispoštuješ nas koji se družimo i da sipaš vodu u je*eni led - objasnila je Milena.

- Meni je bitno da je ova žena stala uz mene kad niko nije. Kolo sreće se okreće, da sam ja njoj za nešto potreba ja bih joj izašla u susret. Prema meni je uvek fer i korektna. Ispoštovala me maksimalno - rekla je Sofija.

Autor: A.Anđić