PUKLI KAO TIKVA: Aneli vinula Karića u nebesa, Luku srozala do dna, on odlučio da ne trpi njena poniženja, dao joj PEDALU! (VIDEO)

Tema današnje debate je : "Ostati u vezi i menjati njega ili nju ili je to opasno obmanivanje?". Reč je dobio Stefan Karić.

- Ne treba ljudi da ostaju u vezi ako će neko nekoga da menja. Koliko puta je on rekao da mu ona guši prirodu?! Tu nema sreće. Kad tad će to eksplodirati i pući. Ja sam takođe imao neke veze, ja nisam odgovarao njima, one meni, pa zato i nismo zajedno. Imali smo ljude koji su ovde imali svakakve karambole, pa su i dan danas zajedno. Ove godine to ne vidim - rekao je Karić.

- Ja se zaljubim na slatke reči. Ne mogu reći da je on idealan. Sinoć je ponovo pokazao nepoštovanje prema meni. Oni misle da će im drugari nešto dobro doneti, a kad odemo kući drugare boli briga za nas. Tu je samo naša porodica i možda voljena osoba - rekla je Aneli.

- Da li ej po tvom mišljenju Stefan Karić najidealnija osoba? - pitao je Marko.

- Ja volim Luku. njega sam isticala pot ome što niakd nije uvredio žene. Nisam zaljubljena u njega. Imali smo svađu, ali on je gledao to da izgladi posle. Zašto si regaovao onako na Bebicu? - pitala je Aneli.

- Jer su mi ljdui rekli da urniše tebe. Imamo sukob od prvog dana. Zašto si pričala sa Bebicom juče ako me pljunuo u lice. Ne možeš da porediš mene i Bebicu i Tebe i Terzu - rekao je Luka.- Mene T osoba ne zanima. Niko se ne bi ni usudio da pljune Stefanovu devojku koja je u rijalitiju. Staviću tačnu na to da se Stefan meni sviđa - rekla je Aneli.

- On ima ženu koja ume svakome da odgovori. Ovo ispada klasično nadmetanje - rekao je Ivan.

- Je l' bi ti dozvolila da ja sutra idem kod drugih devojaka da se sprdam i da se onda vrati,? Tako si pookazala ovde. Meni fali da ustanem i da Terzi je*em mater, eto to ispada. Ona ovde gledaoce ubeđuje, ja sam samo ušao i spustio patike, a onda predstavlja kako najnormalnije pričam sa Terzom - rekao je Luka.

- Terza je rekao da jesu najnormalniji - rekla je Aneli.

- Ona ima manjak poštovanaj prema njemu kao muškarcu. Time što je rekla da Stefan ima to, ona je njega tu ponizila. U tvom ponašanju se videlo da ti je žao - rekao je Mateja.

- Krivo mi je! To ne znači da nisam stao na Anelinu stranu. Ova klošarka nema poštovanja prema meni. Sad ću da sklonim stvari i to je to - rekao je Luka.

- U odabranima spušta loptu sa Gastozom i normalno priča - rekla je Aneli.

- Ja to nisam videla - ubacila se Anđela.

- Čovek je danas rekao da će bivše doći na rođendan i pozvao Sofiju - rekla je ANeli.

- Ova devojka mene konstrantno spušta i veruje Anđeli,a ne veruje dečku - rekao je Luka.

