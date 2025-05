ŠOK! Slađa Poršelina otkrila sve o Sulejmanu, priznala da je FINANSIRA, pa istakla: On je pravi sultan! (VIDEO)

Au!

Đole Kralj ispitivao je Slađu Lazić o svemu, pa se osvrnuo na temu njenog Sulejmana.

- Taj Sulejman, da li ćeš mu se javiti kad izađeš? - pitao je Đole.

- On je uvek tu, ali bude ljut. Hvala Bogu pa ne gleda rijaliti, nema vremena. On je moja podrška, finansijska, kakva god. Dao mi je za operaciju nosa, kupio mi je nerc, telefon. Vodio me ovde, pa onde, stvarno je pravi sultan, nije mizerija. Sa svojom lovom može da ima koga hoće. Uvek me zove, čim izađem. Sad kad sam izlazila nismo bili u dobrim odnosima. Mada kad izađem, moram da dođem malo sebi - ispričala je slađa.

- I ja isto, ljudi ne kapiraju, samo me vijaju i zovu - rekao je Đole.

Autor: A.Anđić