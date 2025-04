Se*s na čekanju, ponos u komi! Slađa Poršelina rezervisala Terzu za dva meseca, on ni da trepne (VIDEO)

AU!

Naredno pitanje bilo je za Slađu Lazić Blamolinu.

- Kakvo je ovo blamiranje na žurki? Spopadanje Terze, nameštaš se kao ku*va - glasilo je pitanje.

- Zaljubila sam se. Ja njega uvek spopadam. Dajem obećanje da neću više spopadati Terzu. Spopašću ga za dva meseca - rekla je Slađa.

- Zašto na silu vređaš Sofiju kad baš lepo priča o tebi? - glasilo je pitanje.

- To je moje mišljenje. Mislim da možeš da privučeš muškarca koji ima lovu da te iz*ebe - rekao je Marko.

- Ja sam rekla da je najispravniji dečko, koji nije pogledao jednu devojku u kući dok Sanja nije bila ovde. To su lepe rečenice. Ne zanima me njegov ljubavni izbor, samo ne znam čemu potreba da me vređa - rekla je Sofija.

- Da li možeš ikada više da veruješ Kordi - glasilo je sledeće pitanje.

- Ne mogu. Ko jednom slaže, lagaće ponovo. Imala sam poverenje, sve je imao, sad nemam ništa. Počinjem i ja da se igram sa njim, kao što je on sa mnom - rekla je Ana.

- Sve je u pravu što kaže - rekao je Korda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić