Dolivaju ulje na vatru: Rada Vasić podgrejala sumnje o Anđeli i Stefanu, a Kačavenda istakla koliko likuje svađi Karića i Gastoza: Nadam se da će trajati do kraja! (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja novinara", voditelj Darko Tanasijević je dao reč Radi Vasić.

- Da li smatrate da Anđela mulja i petlja nešto? - pitao je Darko.

- Ništa ne odgovarao kao što treba. Ona treba da sluša Gastoza. Ide naokolo, mora da ide direktno. Nije iz tog mesta, ali tu pored jeste. Ja sam čula da si imala momka. Mogu i ime da mu kažem. Videla sam na internetu. Čula sam i za nju i Karića da su bili u vezi. Ona kaže da nije, on kaže da nije, njegov otac kaže da jeste - rekla je rada.

- Rekao je Darko da ćeš ispričati sve kad ti pukneš za to šta je bilo posle Carevog rođendana - rekla je Anđela.

- Nije rekao da smo imali se*s. Poznavajući svog oca, nikad ne bi rekao da smo imali se*s.Možda bi pravio neke spletke, ali to ne - rekao je Karić.

- Marko, da li da prvo počeno o odnosu Anđele i Gastoza ili od sukoba Karića i Gastoza? - pitao je Darko.

- Stefan ima takav stav od kada su se izdešavale stvari između Anđele i Gastoza. Ja sam takođe sumnjao dok se nisu malo bolje upoznali i stabilizovali svoj odnos. Apsolutno verujem da super funkcionišu. Ja sada drugačije razmišljam. Što se njih dvojice tiče nemaju lepo mjišlejnje jedno o drugom. Baš se ide u ekstrem kada komentarišu ljudi. Nemaju toliko ekstremno ružno mišljenje jedan o drugom. Ja mislim da Karića dobro poznajem i mislim da takvu stvar ne bi uradio ni Anđeli, ni svojoj devojci, a ni sebi. Sviđa mi se što ne idu u ekstrem i ne vređaju porodice jedan drugom - rekao je Đedović.

- Milena, kako ti komentarišeš? - pitao je Darko.

- Više puta sam istakla da smatram da je ovo jedna od najboljih prepirki. Ne mislim da ima direktne veze sa Anđelom. Ja ih gotivim obojicu. Kada je Karić postao vođa i uradio to što je uradio, rekla sam da je poentirao. Zaokružio je mnoge stvari. Da je stavio Anđelu i još nekoga gde ona mora da ode, to bih shvatila na drugačiji način. Uživam o njihovoj raspravi i nadam se da će trajati do kraja - rekla je Milena.

