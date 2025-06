Ispričala kompletnu priču o njoj i Kariću!

U toku je emisija "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević podigao je Anđelu Đuričić kako bi objasnila sve detalje o muvanju Stefana Karića.

- Dok je nas Stefan komentarisao, ja sam Gastozu rekla da je bilo to da me muvao, da bi on znao. Rekla sam mu: "Ne znam šta je bilo detaljno, ali ti poruke mogu pokazati kad budeš izašao". Rekla sam da me muvao, ali se nikad nismo videli u tom smislu. Ne mogu da se setim detalja. Bilo je srca u očima i tekstualne poruke, tih dana jeste imao na storijima slike sa svojom devojkom. Nakon toga smo se čuli na TikToku. Iako se nikad nismo videli, bilo mi je neprijatno, nisam videla poentu da idem. Sve više me nervirao kako je komentarisao nas dvoje. Ona rečenica: "Eto koliko Gastoza zanima" je probudila u meni revolt. On je posle toga došao i rekao da bi se izvukao: "Ona je priznala da su Gastoz i ona imali se*s", pa je posle rekao: "Ja da sam bio sa ANđelom ona bi sad sedela pored mene", eto neka se odliči - rekla je Anđela.

- Rekao je da je on tref, a to je asocijacija na ora*ni se*s - rekao je Milan.

- Ne, ne. Mi se nikad nismo videli - rekla je Anđela.

- Meni je rekla da ima sve u telefonu, ali mi nikakve detalje nije rekla - rekao je Milan.

- Rekla sam da ću ćutati, ali ako me izrevoltira neću ćutati. Sve što sam rekla to je to - rekla je Anđela.

- Rekla si Jeleni da možda nisi trebala - rekao je Milan.

- Je*i ga, nije samo trebao da mi se ubaci. Ne znam ko je njega nešto pitao. Naravno da nisam imala tu nameru. Da jesam ustala bih onda kad je bilos a Gastozom ili kad je njegov tata izjavljivao da smo imali se*s - rekla je Aneđal.

- Provukao sam kroz zaje*anciju da samo budale jer smo mogli biti zajedno jer smo ostali dobro. Od vatrice se rasplamsalo... - ubacio se Karić.

- Da li je pranje ili te nameštao drugu? - pitao je Milan.

- Naravno da je pranje. Ja nisam tela da odem, bez obzira iako je bio slobodan. Jeste pitao za Anđelu - rekla je Anđela.

- Ovo je priča za malu decu. Svaka budala me koristi za gluposti. Šta je Mateja rekao blaže i iznosio od ovoga što sam ja komentarisao. Ja sam bio na njenoj strani kad je moj otac izbacivao neke stvari - skočio je Karić.

- Ja sam rekla da ga Gastoz boli, to sam govorila celo vreme. On je sujetan i iskompleksiran - rekla je Anđela.

- Ona je po*izdela kad je čula da imam devojku. Ljubomorna je bila na Andreu - rekla je Anđela.

- Ja da sam htela da budem na Ibici bila bih. Bio je u fazonu da sam uvek poženja i dobro došla, možda je bilo i drugačije, ne znam. Ja da sam se muvala sa njim ja bih se smuvala. Mi smo prekinuli komunikaciju. Da se to nastavilo negde drugo bi odvelo. Ja nisam želela da se nastavi. Ko je fizički lep ne znači da mi se dopada. TikTok giftanje je bilo samo vid podrške prijatelju - rekla je Anđela.

- Prijatelji sa TikToka?

Autor: A.Anđić