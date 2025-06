ŠOK: Ena saznala kako je blati Kačavendin klan, Anđela dolila ulje na vatru! (VIDEO)

Tenzija ne prestaje!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Milenu Kačavendu, Sandru Obradović, Sofiju Janićijević i Mateu Stanković.

- Rekle ste za Enu da joj fali daska u glavi, a čim je otišla od vas govorite da je folirant. Što joj ne kažete u lice? - glasilo je pitanje.

- Ja sam to rekla za stolom, kao i da sumnjam da ću da se vratim na početak kad sam mislila da je folirant - rekla je Milena.

- Ja sam to milion puta rekla. Kad je bila neka situacija sa Pejom i peškirom, on me je pitao šta mislim ko laže, a ja sam rekla da mislim da je to Ena. Ja sam pričala pred svima, a i i pre toga. Uvek sam govorila da mi se ne dopada tvoje ponašanje - dodala je Sandra.

- Nisam ogovarala Enu, uvek sam govorila sve što sam ikad pomislila - rekla je Sofija.

- Ona je u petak rekla: "Našle se dve majke", kako majka ako ti je drugarica? - umešala se Anđela.

- Hvala, Anđela, hoćeš li da nastaviš? Je l' ti lakše što sam ti smetnula probleme, Anđo dušo? Uvek kažem za Enu. Ja sam rekla da je Ena ušla u svađu sa Aneli lažno i da po mom mišljenju nije imala zbog čega da je napadne. Sve za Peju zna moje mišljenje i rekla sam da on nije za nju i ona za njega - pričala je Sofija.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić