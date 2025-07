Tenzija samo raste!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a Darko Tanasijević dao je reč Danijelu Dujkoviću Munjezu.

- Posle je onda tražoča te pare jer je proćerdala. To me ne dotiče, samo sam prokomentarisao. Ja sam to malo drugačije zamišljao. Da je vređam neću, dovoljno sama o sebi govori. Ćale ti je živ, brini o svom ocu, ko je Stefani da se brine o tvom ocu!? - rekao je Munja.

- Ako je bilo šta potrebno za Konstantina, pošto Munja nema osećaj da se obrati za dete. Naravno da su svi moji obezbeđeni. Imam osećaj za raliku od Munje, ako bilo šta treba bezobzira za sve. Treba da brine o svom ocu i svojoj majci kako gledaju dok ovde bije Stefani - skočila je Matora.

- Ona ne može svojima da pomogne. Ušla si da vratiš kamatu sinovima - skočio je Munja.

- Slino jedna, mami ti na vrata dolazili. Dete ti je tema. Tebe sam podržavala dok nisam videla da si rijaliti igrač - rekla je Kačavenda.

- Ja kupila stan posle Zadruge 2. Javio mi se da mu duguješ pare, Stefan je video. Pozovi mamu i tatu da kupe pelene - vikala je Mator.

- Ne prčaš o detetu nego o pet hiljada i sanducima - ubacila se Kačavenda.

Autor: A.Anđić