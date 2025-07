Kačavenda ne prestaje da gazi Enu Čolić: Likuje zbog njene titule za najnedosledniju osobu, Ivan Marinković je matirao! (VIDEO)

Tenzija ne prestaje!

Voditelj Milan Milošević saopštio je takmičarima "Elite" u emisiji "Pretres nedelje" rezultate sa ankete za osobe koje su najmanje dosledne.

Treće mesto zauzeo je Luka Vujović.

- On jeste nedosledan, ali ne mislim za Aneli i tu ga nisam navela. Ne mogu da ga osudim jer mu se vide emocije, iako je počelo od rijalitija i koristi. On nije ispao dosledan prema meni jer je izneo stvari koje nisu istina o meni - rekla je Ena Čolić.

- Šta sam ja sebi dopustio naravno da nisam dosledan. Ako napolju imam dobar odnos sa bivšom ženom i prelpeog sina, prvi put kad me je uvredila logično da nisam dosledan. Izdala me je kod Đedovića, to mi je gore od prevare. Ne bih prešao nikad preko toga - govorio je Luka.

- Kako Luka spusti ton kad mu odgovara da je na ovoj anketi. On je pogazio svoje reči, evo ne moraš da pređeš ni preko čega. Kakav tonom priča, jadan on. Drago mu je da je na ovoj anketi - pričala je Aneli.

Drugo mesto zazuela je Aneli Ahmić.

- Ona nije dosledna ni u drugarstvima, videla sam kako se ophodila prema Mići. Njoj je smetalo Lukino pogrešno disanje, a kod Mateje joj odgovara i kad priča da će da je j*be kao kravu. Rekla je da Luka ne sme da priča sa Terzom jer ju je pljunuo, a kad ih je posvađala pitala je Terzu da je bude. Kad je bila sa Lukom Stefan joj nije dogovarao, a sad kad je raskinula sa njim uvažava sve njegove savete. Ona je samo jedan magarac zalutao u magli - komentarisala je Sanja Grujić.

- Očivana anketa, on i ja smo gazili svoje stavove i to je jasno svima. Mi smo se svađali, govorili da nećemo da se mirimo, prelazili preko postupaka i rečenica. Smatram da smo oboje zasluženo na anketi - dodala je Aneli.

Prvo mesto zauzela je Ena Čolić.

- 90% stvari koje je uradila, ljubavni odnos, odnos sa Lukom, odnos sa mnom, sa ženama jer je osetila opasnost, odnos sa Matejom koga je napušavala zbog prodavnice. Ona nije dosledna ni u čemu. Kad je branila Marka, sve što je radila sa Munjom i Rajačićem. Nedosledna je u svim svojim stavovima. Čuveni zaokret kad ona kaže da neko nju izdaje, a ona izdala najbliže i tajne ispod jorgana - govorila je Kačavenda.

- Pošto Aneli ne zna šta je nedosledno, a meni je jasno da pred kraj ljudi vide prava lica učesnicima koju su se prikrivali. Ona je nedosledna svom stavu da voli Peju i narod je konačno progledao i video da je to rijaliti priča, a da ona još od februara voli Februara - dodao je Ivan Marinković.

- Ja bih ovo stavio kao loš epitet. Nedosledna osoba se ne vodi svojim stavovima i razmišljanjima. Ena je ovde pokazala da je jaka na rečima, a slaba na postupcima - rekao je Peja.

