KONAČNO PROGOVORILA: Aneli priznala da gaji emocije prema Luki, pa otkrila šta ih SPREČAVA da odu korak dalje (VIDEO)

Luka Vujović i Aneli Ahmić sledeći su gostovali u radio emisiji "Amnezija", te su progovorili o svom odnosu.

- Šta se dešava sa vama - pitao je Munjez.

- Ništa, sve je isto, sve je okej. Dobili smo poklone za nas, za Leu - rekla je Aneli.

- Je l' možemo da očekujemo da će biti nešto više od prijateljstva - pitao je Karić.

- Ne. Sprečava me to da svako ko je ovde ušao u vezu, sve to bude bajno na počeku, posle krenu svađe, ja ne bih volela da mi to pokvarimo, da krenu svađe i da se naši sekiraju - rekao je Aneli.

- U pravu je ona s jedne strane. Ostalo je četiri meseca do kraja rijalitija, pa zato i uživamo, lepo nam je, grlimo se - rekao je Luka.

- Je l' ste se poljubili sinoć - pitao je Munjez.

- Ne, ne - rekla je Aneli.

- Prespavao sam kod Aneli u krevetu...Ja sam joj rekao da ako se ovako nastavi stvoriće se emocije, onda ćemo ili da se distanciramo ili ne - rekao je Luka.

- Ja stalno govorim da se distanciramo, a onda se Luka naljuti. Pa da, simpatije neke, da...Ja bežim od toga da uđem u vezu, sebi to ne želim, ne želim ni Luki. Ja ne bih volela da uđem u vezu...Vređam ga iz jednog razloga, a to je jer je Slađi pisao svakakve poruke za mene. Verujem joj, jer on je meni slao glasovne poruke kada sam krenula za Dubrovnik, a Slađi je pisao gadosti svakakve za mene - rekla je Aneli.

- Luka, kako ti gledaš na ovo sada, probudio si se preko puta Sandre, je l' si osetio grižu savesti - pitao je Karić.

- Nisam osetio grižu savesti, ali mi je neprijatno, to sam rekao Aneli. Nismo u vezi, niti smo se ljubili, a s druge strane sedimo zajedno zagrljeni, ispada da provociram nekoga. Bar sa moje strane ne bih voleo da tako izgleda. Ja nisam siguran za nju i sebe, tako isto nije ni ona, tako da ne bismo da pokvarimo to nešto što je između nas dvoje - rekao je Luka.

- Nesigurna sam, a i mislim da bi pokvarilo naš odnos - rekla je Aneli.

Autor: Nikola Žugić