Otvorila sve karte!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Aneli Ahmić. Oni su pričali o njenom odnosu sa Lukom Vujovićem i ostalim dešavanjima u Beloj kući, ali na samom početku Aneli je komentarisali poklone koje je Asmin Durdžić poslao povodom rođendana njihove ćerke Nore.

- Baš sam bila presrećna, ispunjena i posle svega lošeg što sam preživela ovde prošle godine i borila se da Nora ostvari kontakt sa ocem. Koliko god da smo se vređali htela sam da on bude otac Nori i da se zbliže. Ona je meni posle izlasla iz Elite non stop pričala o tati. Mi smo non stop razgovarale, nikad je nisam trovale i uvek sam joj govorila da će tata da dođe i da je tata voli. Videla sam da nije zaboravila jedan sekund sa njim. Mislila sam da se to neće desiti. Sve se promenilo otkako sam ušla, možda se ništa ne bi desilo da nisam sad ušla. Poželim da sve to vidim i kako se to dešava, ali ja verujem kad se ovo završi da će da bude još bolje i da će još više da se zbliže. U čestitci je pisalo od Site da Nora ode za Austriju, ja sam se složila. Nije trebalo ni da me pitaju. Smatram da će taj odlazak u Austriju njih još više da zbliži i celu njegovu porodicu. Želim da kad god Asmin poželi i njegova porodica da je ja pustim bez problema, nikad neće biti sa moje strane da kažem da ne može da dođe... Ja ću jedva da dočekam i uvek ću da je pustim koliko god treba kod njih - pričala je Aneli.

- Šta se dešava sa tobom i sa Lukom? - pitao je Darko Tanasijević.

- Luka i ja smo se približili, sve se vidi. Htela sam da bežim da me niko ništa ne pita, jer sam ja to videla. Ja bežim i ja ću i dalje da bežim. Meni je Luka sve bliži, vidim da sam i ja njemu. Poenta je da smo zaista srećni zajedno i da nam je prelepo, pogotovo sad kad smo u Odabranima. Ja sam sad najiskrenija, ja bežim da se bilo šta desi. Mi se grlimo, osećam se prelepo.... Prija mi - rekla je ona.

- Kakav je on muškarac? Da li ima manire? - pitao je voditelj.

- Ima. Ja mu skrećem pažnju na neke stvari, on to uvažava i prećuti mi. Meni je to iznenađenje i tu vidim da me poštuje. Meni on sad izvlači osmeh, a plašim se ako uđemo u vezu da će da krene nizbrdo. Plašim se da ću da počnem da ljubomorišem, da se svađamo i da ćemo da pokvarimo odnos. Koliko ćemo ovako i da li ćemo izdržati ovako ja ne znam - dodala je Ahmićeva.

Aneli je progovorila i o Lukinom odosu sa Sandrom Obradović.

- Ja mislim da on nema osećanja prema Sandri.... Da li on nešto radi sa strane? Gledaoci najbolje znaju. Ja sam njega sinoć peckala kroz zezanciju i smeh, ja to na svoj način. Smešni su njegovi odgovori, ali ja njega kad zagrlim meni je stvarno lepo - govorila je Aneli.

- Imate i podršku njegove majke, iznenadila te je za rođendan tvoje ćerke - dodao je Darko Tanasijević.

- Da, jako lepo. Imamo podršku i moje sestre. To je sve lepo, ali sebe ne mogu da prepustim jer sam razočarana u muški rod - rekla je Ahmićeva.

Aneli je prokomentarisala žestoke sukobe Ene Čolić i Jovana Pejića Peje.

- Primetila sam da je ona ta koja njega pecka. Kako je ona sad kao našla finog dečka Peju, a imala je takve muškarce? Ona ne teži idiličnom odnosu. Ona želi da on bude žestok otac i da lomi po kući, spominje mu majku... Žene kad imaju fine momke traže da oni pokažu najgore jer im fale ti opasni momci. On je povučen, u nekom svom filmu, a ona mu non stop kvoca, nos joj je u nebesima - govorila je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: A. Nikolić