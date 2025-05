Ogolila dušu do koske: Aneli priznala kojim potezom ju je Luka RAZOČARAO, oktirla da li posle svega veruje u njegove EMOCIJE! (VIDEO)

Otvorila sve karte!

Voditelj Darko Tanasijević tokom emisije "Pitanja novinara" razgovarao je sa Aneli Ahmić o njenom turbulentnom raskidu sa Lukom Vujovićem.

- Aneli, kojim te je postupcima Luka razočarao, pa si se iselila iz hotela? - pitao je Darko.

- Onim postupkom zadnjim kad mi je rekao šta je rekao. On nije hteo da se izvini ni tu noć, ni sutra, nego tek kad su bila pitanja. On nije osetio potrebu da kaže: "Izvini, preterao sam i izletelo mi je". On je i pre govorio kad sam bila loše i rekao je da njegov k*rac nije ratni zločinac. Ne mogu da kažem da on nema emociju prema meni. Najviše mi je zasmetalo jer nije hteo da se izvini, pa makar u posteljinu kad smo pokriveni, mazimo se i pričamo o intimnim stvarima. Nije moralo da se čuje, ali on nije imao potrebu - govorila je Aneli.

- Ti si pokušala da ga izvučeš, a on je ponovio ako budeš nastavila da ga vređaš da ćeš služiti za to - dodao je voditelj.

- Zato sam ja pop*zdela - rekla je Aneli.

- Ona je njega prva provocirala. Htela je da on pukne, to je dobila. Pravda za Luku - dobacio je Gastoz.

- Ja sam htela da ga opravdam i to da zataškam, pričala sam da smo imali svađicu i da je sve super, ali onda su počela pitanja i nismo mogli da zataškamo. Šta da štitim nekoga ko me ponižava? On da se izvinio kod fontane posle svega, ja sam plakala u hotelu, a on je rekao da sam za pljuvanje i da me samo treba gaziti - dodala je Aneli.

- Rekla si da si nesigurna u njega kao čoveka, zbog čega? - upitao je Darko.

- Izdao me je nekoliko puta i ne verujem mu. Ja mislim da su se njemu pojavile emocije, možda me nije zavoleo. Mislim da ga je poneo rijaliti i da dosta stvari radi zarad rijalitija. On non sto priča o poklonima i to radi da bi bio u centru pažnje jer za da će to da se snima. Ja sam ga molila da ne remeti i da ovde prođemo što blaže. On je sve napravio, to što mi dolaze pitanja za s*ks - odgovorila je Aneli.

- Ja Sandru nisam pogledao i nisam je prišao otkako sam se vratio. Ako ti je lakše ja ću da zataškam i reću ću da je gledam, da mi se sviđa i da ću da budem sa njom - vikao je Luka.

- Evo priznajem da sam napravila lažnu frku, najiskrenije od srca. Ja sam umislila, mislim da imam probleme - rekla je Ahmićeva.

