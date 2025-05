Ne verujem više da me je voleo: Aneli obelodanila sve sumnje koje ima u Luku, sigurna je da iza svega stoji viši cilj! (VIDEO)

Otvorila sve karte!

Tokom emisije "Pitanja novinara" voditeljka Ivana Šopić razgovarala je sa Aneli Ahmić o njenom tubulentnom odnosu sa Lukom Vujovićem i problemima koje poslednjih dana imaju i zbog kojih su doneli odluku da stave tačku na vezu.

- Rekla si danas da Luka hoće da te okrene protiv sestre i da hoće tvoju podršku da prebaci na sebe? - pitala je Ivana Šopić.

- To je moj zaključak. On se non stop obraća moj sestri, poziva podršku da kači, ne znam kome on više dokazuje i kome govori? On hoće da dokaže da ja njega vređam, ne znam zašto bi čovek sve to radio? Ja od danas i one reakcije u odabranima ne verujem više uopšte da me je voleo, verovatno amo neka hemija postoji. Mislim da me je sve lagao, zgadio mi se jako. Uverena sam bila da me voli, ali čovek koji voli ne radi takve stvari, ne igra se tuđim emocijama, ne dovodi do ludila da ja izgovorim onako morbide stvari - govorila je Aneli.

- Da li se on oseća krivim zbog situacije sa Sandrom pa želi da ti nametne nekog na koga ljubomoriše? - pitala je Ivana.

- Mislim da to nije ljubomora, on je Janjuša ovde dozivao i prvi ga sam spominjao. Ja mislim da je on meni pisao iz drugih razloga te stvari

- Da li bi izljubomorisao da je čuo tvoj razgovor sa Karićem tokom žurke? - pitala je voditeljka.

- Pa ne znam... Delila sam mu komplimente i deliću mu ih do kraja. Mislim da je Karića spomenuo iz drugog razloga, a to jer sam ga predstavila kao favorita i jer sam rekla da kad bih izašla pre njega da bih mu prosledila svoje glasače. On je meni u pismu samo rekao da ne veličam Stefana, a ja ću da ga veličam jer je to moje mišljenje - odgovorila je Aneli.

- Kako komentarišeš to što neki komentarišu da si se prošle godine u ovom periodu slično ponašala i pravila žrtvu od sebe, pa da od svojih momaka praviš momke koji ne znaju gde biju? - pitala je voditeljka.

- To je Lukin rijalitiji, jer sam to ja, a on je verovatno upućen. Ne mogu da ćutim kad dođu neka pitanja - rekla je Aneli.

- Da li si sinoć bila tužna na početku emisije jer si se plašila da će se pustiti klip sa Karićem iz Odabranih? - pitala je voditeljka.

- Ne, samo sam se plašila kako zvučim u pripitom stanju - odgovorila je ona.

- Znači toliko sam te povredio, tražim frku da te napadnem, a meni kažeš da ti je Đedović rekao da sam gledao Sandru. Napravila si da ulazim u diskoteku pijan i vičem na Đedovića i tebe. Bože me sačuvaj - dodao je Luka.

Autor: A. Nikolić