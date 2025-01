Otvorila sve karte!

Upravo je počela emisija "Gledanje snimaka". Voditelj Milan Milošević stigao je u Belu kuću i takmičarima "Elite" prikazan je prvi prilog. Prikazan je razgovor Milovana Minića koji je pričao o Aleksandri Nikolić i pesmama koje je ona peva.

- Juče mi je pevala "Sedi da ti pričam priče" - rekao je Milovan.

- Meni je ovih dana sve nešto smešno, ne znam da li od sreće ili tuge... Sve je pomešano. Pesma od Tee Tairović je moja pesma, nema veze sa njim i tu pesmu jako volim. Kad smo kod žurke on nije skidao pogled s mene, a govori da ja gledam u njega. Ja bacim pogled, pa vidim. Pevam pesme koje voli, ako smatram da pevam njemu ne znam šta da kažem. On mene pokušava da napravi ljubomornom, ali to sam navikla radio je to i sa radnicama - pričala je Aleksandra.

- Ja sam zgrožena Aleksandrom, njen put se ne poklapa sa njenom pričom. Ivan sinoć nije bio jasan, nije mogao da nađe opravdanje za Mateju, više ne verujem ni u Ivanove emocije. Sumnjala sam da je Milovan prevarant, ali mislim da ima mnogo veću iskrenost od Aleksandre. Kad sam danas videla kako se Ivan i Aleksandra ponašaju u ovim godinama, podseća me na Viktoriju iz Zadruge meni je to najogavnije - rekla je Sanja.

- On ako se tokom emisije naljuti na nju on će ućuti, gleda u sto i ne zna kako da nam odgovori ako je napadnemo. Mi samo pričamo o njenim postupcima. Ona krene da histeriše ako joj kažeš nešto što joj ne odgovara. Ona je glupa, ovo su k*rvinjski potezi. Neće na mlađe jer je Ivan jedini koji može da skače na nas pet - dodala je Sofija.

- Smatram da je ovo Ivanovo taktika, kao sa Jelenom na početku. Mislim da ovde želi da Aleksandra isto radi sa Milovanom, jer popuštanjem gubi validnost i time bi ubio jednim udarcem dve muve, jer on sumnja da li bi se ona pomirila sa njim - pričao je Karić.

- Ovo Ivanu ne ide na ruku, ne može da ispadne šmeker kad mu puste klip da se muva sa klincem, a posle se vaćari sa njom. On nije glup, samo je mučenik. Kome Ivan šta posle ovoga da komentariše? Anđelu i Gastoza da komentariše da li je kolutala očima jer je popila vino više? Njegova devojka se muva sa drugim. Peja i Ena da li su fejk, a oni najveći fejk. Sa kojim pravom da komentariše? - dodao je Đedović.

- Milovan je ušao naoružan optužbama, mene je ona zamolila da mu se nađem pri ruci. Mislim da je ovo njen način konfrotacije sa njim, slobodna, nema emocije i flertuje sa momcima. Mislim da će sa Ivanom nasilno da uđe u odnos samo da mi prouzrokovala njegove reakcije, jer vidimo da on nije ravnodušan prema njoj. On nije ulazio sa njom u dijalog jer bi mu izazvalo osećaj i zato je imao odbranu da ne bi dolazilo do sažaljenja - komentarisao je Raško.

Autor: A. Nikolić