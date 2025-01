Nikog nije bilo pored mene: Aleksandra istakla da sama borila za svoje dete, pa negirala navode učesnika da se bavila sumnjivim poslovima! (VIDEO)

Otvorila sve karte!

Aleksandra Nikolić razgovarala je sa Markom Đedovićem o njenom bivšem momku, te je prisetila mlađih dana i te veze.

- Posvećena sam maksimalno bila uz svoje dete. Nisam mogla da radim, a tražila sam posao jer je moje dete bilo pored mene stalno. Morala sam da se pomučim i potrudim kako bih obezbedila svoje dete. Nikog nije bilo pored mene. Borila sam se kako sam znala. Da sam bila stvarno to za šta me učesnici optužuju, dobro, ali nisam. Kad sam bila klinka i bila znaš već s kim, on je meni rekao da će mi sve dati što poželim, ali sam ja bila ponosna i nisam želela. Taj moj bivši nije dao da budem u nekom spotu jednog našeg pevača, a ja sam morala da budem u tom spotu, jer sam tako zacrtala - kazala je Aleksandra.

Autor: S.Z.