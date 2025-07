Sve obrnula u svoju korist: Anđela sve Gastozove zamerke iskoristila protiv njega, pa priznala da je ostala željna njegove pažnje! (VIDEO)

Otvorila sve karte!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Anđelom Đuričić o njenom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- U subotu si promenila ploču nakon što si čula kakva očekivanja je imao od tebe i sa si se pomirio da si posvetila pažnju. Pozvala si ga na kafu, da se družite i sklopili ste dogovor da budete dobri i tako si prihvatila. Šta se promenilo, pa si shvatila da to nećeš i ne možeš? - pitao je Darko.

- Istina je da sam prišla i imala najbolju nameru, ali ne mogu da lažem sebe i njega. Ne osećam se dobro kad smo dobri i kad provodimo vreme. Ja tad nisam dobro i ne mogu. Ne mogu da provodim vreme sa tim dečkom, imam neke drugačije emocije. Videla sam da nema ništa od toga, da mi da malo za šta se ja uhvatim. Mi kad se posvađamo on dođe i kaže da sam se trudila još dva dana da bismo ušli u vezu, ja ponovo pokušam i onda ništa - govorila je Anđela.

- Niko nikad joj nije rekao da se potrudi dva dana, nego je ona krenula da se trudi otkako je saznala da bismo stupili u vezu kad bismo se zbližili i da je ništa za spolja ne bih pomirio. Ja sam samo ispričao kako sam video iz svog ugla kako treba da se odvija, ali nisu, nego su počele da se odvijaju kad sam rekao da nema nazad - dodao je Gastoz.

- Da li više treba da imaš razumevanja za Gastozova afekta stanja jer ti njega znaš da uvrediš i svašta kažeš, a kad on tebi kaže nešto što ima manju vrednost uhvatoš se za to i ne prelaziš, a on ti nađe način da pređe preko svega - dodao je Darko Tanasijević.

- Ja sam njemu prišla u subotu i da nisam prešla preko toga ne bih nastavila da se družim. Ja više napominjem, ali napomene i on meni. On napominje da sam rekla da mi je niko i tu tragediju ću zauvek da pamtim - rekla je ona.

- Gastoz ti je posle žurke rekao da nikad nije osetio da si mu se predala u potpunosti i da ne misli na s*ks nego na emocije i da misli da si se istripovala da si zaljubljena. Kad vratiš film da li misliš da si bila posvećena drugim stvarima? - upitao je voditelj.

- Ja mislim da sam mu se maksimalno posvetila, koliko smo ovde u mogućnosti. Moja sva pažnja je bila usmerena na njega, ja ne znam da sam sa bilo kim provodila vreme, a da to nije on. Ja mislim da sam ja ostala željna njegove pažnje, ali ja to ne prebacujem. Mislim da je više vremena posvetio drugim devojkama, a kad ja plačem dere se na mene. Tako da mislim da sam ostala uskraćena za neke stvari. Kad sam bila loše kao sinoć značilo bi me da me je pitao kako sam. On se sprdao do pet ujutru, a očekivala sam da vidi kao što primeti kad se neko (Sofi) u diskoteci zagleda u jednu tačku. Očekivala sam više pažnje i ostala sam željna toga. Moja pažnja je bila usmerena samo na njega, a njegova više na njega po potrebi - govorila je Đuričićeva.

- Napala si Gastoza da je slagao da si želela da se reši Džordi, a onda si sama priznala da si htela sama da nastupaš sa njim jer brineš za njega jer je on pevač - dodao je voditelj.

- Ja sam se tu malo prešla, njih dvoje idu kao par i ja sam tu višak. Imala sam iluziju i shvatila da sam višak - rekla je ona.

Autor: A. Nikolić