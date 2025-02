To je moj poraz u vezi: Anđela priznala koliko ju je slomila Gastozova izdaja, pa iskreno progovorila o njegovom flertu sa Sofi! (VIDEO)

Otvorila sve karte!

Voditelj Darko Tanasijević pokrenuo je novu temu u emisiji "Pitanja novinara" i pozvao je Anđelu Đuričić, kako bi sa njom razgovarao o svim problemima koje ima sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Ajde da se vratimo na prethodnu noć, nisi mnogo toga rekla, a video sam da si imala svašta da kažeš. Kako si se osećala kad si videla onaj Gastozovom klip? - upitao je voditelj.

- Super, bilo je baš prijatno. Videla sam ga prvi put u zanosu sa pravom devojkom, pravi je zavodnik. Sećaš se kad smo raskinuli i kad sam rekla da me ne bi čudilo da nešto radi prekoputa mene? Ne znam da li je iz mog straha, ali imala sam u podsveti. Ovo je bilo ekspresno u roku od 24 sata. Imala sam u podsvesti da bih mogla da ga vidim sa nekom devojkom, ali nisam to očekivala. Verujem da većina devojaka ima tu u malom mozgu, ali ne očekuješ ako ti nije dao materijala da sumnjaš. On je imao malo lošije postupke, ali nije imao situaciju za koju sam mogla da se uhvatim. Malo me je iznenadio, ali dobro - rekla je Anđela.

- Rekla si da Gastoz priča sa posebnim žarom i da jedva čeka da okusi nešto novo? Da li to znači da su se stvarno obestinili tvoji strahovi? - pitao je Darko.

- To je to što sam rekla da sam imala u podsvesti. Nisam hteka da se vežem, pa da ne bude stvarno ovako kako se obestinilo. Prepoznala sam to, ne mogu da slažem. Prepoznala sam da mu je to kao sa mnom na početku i da bi voleo da posveti vreme tome što mu je zanimljivo - govorila je Đuričićeva.

- Koliko ti je bolno da čuješ njegovo priznanje da je on sam iznenađen tima da mu je zanimljivija devojka sa kojom nema ništa od sopstvene devojke? - upitao je Darko Tanasijević.

- Bilo mi je teško da to čujem, a onda sam samo razmišljala da je možda bolje sada... Mislim da se više od mene nadao da će da se pusti taj klip. Ja sam htela klip koji će da mi da jasnu sliku te večeri, a mislim da je on potajno više želeo i da ja shvatim, pa da on ne mora da bude grub i loš. Teško mi je da vidim, ali sam pomislila da on neće više morati da trpi, laže i mulja - pričala je Anđela.

- Da li je stvarno bilo sve muljanje? Kako to sad vidiš, a do juče ti nije tako izgledalo? - pitao je Darko Tanasijević.

- Pa to je njegovo priznanje da mu je lepše tri minuta sa drugom devojkom nego veza sa mnom. Ako to izjavi moram da promenim mišljenje i ne mogu da se držim toga da smo na čajanki. Ja nisam promenila mišljenje jer mi je došla Matora, kao što dosta ljudi menja mišljenje. Ja sam na osnovu njegovih rečenica od sinoć promenila mišljenje. Ako meni kaže dečko da nije zaljubljen u njega, neću da se držim toga da je zaljubljen. Mnogo bi mi bilo bolnije da me neko laže još tri meseca, pa tek onda da mi kaže neke stvari. Sad je malo teže, ali za mesec ili dva biću kao nova - rekla je ona.

- Rekao je da je gledao sa strane jer vaša veza nije dovoljno jaka. Da li misliš da bi bilo fer da izađe prvo iz veze? - pitao je Darko Tanasijević.

- Bilo bi verovatno korektije. Može verovatno sad da se veže za period kad je bila priprema za raskid. Poslednjih sedam dana su se nizale neke stvari koje mi se nisu dopale sa njegove strane. Prvi put sam sinoć čula da sam mu draga, da mu je lepše sa nekom devojkom tri minuta nego sa mnom. Ne mogu da stavim u prvi plan ono što bih želela da mislim i ne mogu sebi da mažem oči. Ako moj dečko izjavi da mu je tri minuta lepše sa drugim nego veza sa mnom, za mene je to moj poraz u toj vezi i to je to. Da li sam bila ta koja je loša ili on nije važno, na kraju sve ostane 50-50. U ovom odnosu ću da prihvatim tako i moj poraz je da mu je lepše sa nekim drugim tri minuta nego veza sa mnom - govorila je Anđela.

Autor: A. Nikolić