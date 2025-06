Zna ga u dušu: Sofija progovorila o svom odnosu sa Terzom, pa priznala da li je spremna njihovoj ljubavi da pruži novu šansu! (VIDEO)

Otvorila karte!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je u emisiji "Pitanja novinara" sa Sofijom Janićijević o njenom odnosu sa Borislavom Terzićem Terzom.

- U utorak kad si se ponovo zbližila sa Terzom opet si mu prebacila da se ogradio od tebe. Koliko tebe još uvek to boli i da li vidiš njegovu promenu? Da li možeš da nađeš malo razumevanja da se možda našao u situaciju u kojoj nije umeo bolje? - pitao je Darko.

- Ja njemu to uvek kažem kad on meni izjavljuje ljubav. On je meni tad pričao neke priče, pa mi nije jasno što se ogradio od mene ako ima takvo mišljenje i želi sve što mi priča u tom momentu. Razumem ako se ogradio jer je situacija tako naložila, ali nakon porođaja da mu se dopadne neka druga devojka to nikad neću da razumem i zato nikad nećemo normalno da razgovaramo. Čim se setim klipa sa Draganom ja se odmah iznerviram. Za mene to jeste traume jer sam se previše zaljubila. Razumem što se sklonio nakon Miličinog dolaska, ali u tom trenutku smo razgovarali u izolaciji i on mi je rekao da čekam i da ćemo pričati, ali našeg razgovora nije bilo. Došla je Nova godina, a onda i klip sa Draganom, pa sam mislila da je sve to bila lažna priča. Mića komentariše da smo nas dvoje sj*bali sve ovo, ali nismo mi nego on jer sam ja bila suzdržana dok nisam videla klip - govorila je Sofija.

- Šta je značila tvoja rečenica "Nikad ne reci nikad kad smo u pitanju ti i ja" - pitao je Darko Tanasijević.

- Šala. To sam provukla zbog poljupca koji se desio. Ja sam tad pomislila da ću sebe da ukanalim ako se pomirim sa njim više nego ikad u životu. Mislim da je on emotivno nestabilan i da će to da ga drži još 10 godina - rekla je ona.

- Terza ti je rekao da znaš kako diše, da li je u pravu i kakav je Terza? - pitao je voditelj.

- Jeste, ja znam zašto komentariše i kad želi da me provocira. On će da produbi neke stvari da me iznervira, a onda da mi namigne. Ja i bez njegovih rečenica znam šta je hteo da mi kaže, ali ga nisam gledala u poslednje vreme do žurke i tu smo spontano počeli da komuniciramo. Nećemo da ulazimo u nešto, nego nam je bilo zanimljivo - odgovorila je ona.

Autor: A. Nikolić