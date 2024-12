Obelodanila sve: Sofija Janićijević konačno priznala da je lagala! Evo gde nije bila iskrena kad je reč o odnosu sa Terzom! (VIDEO)

Otvorila karte!

Učesnici igraju igricu ''Među nama''. Voditelj Darko Tanasijević je otkrio učesnicima da će izvačiti papiriće, te će odgovarati na pitanja, koja imaju za svhehu da približe njih kao ličnost njihovim cimerima i gledaocima. Naredni na redu bila je Sofija Janićijević.

- Koja je tvoja poslednja laž? - glasilo je pitanje.

- Da ne želim da razgovaram sa Terzom. Ne želim da se pomirimo, ali do razgovora treba da dođe - odgovorila je Sofija.

- Odnos koji te trenutno opterećuje? - glasilo je pitanje.

- Sve što me je opterećivalo, ja sam rešila - odgovorila je Anđela.

- Na šta si ponosan? - glasilo je pitanje.

- Snalažljiv sam i sposoban, to me uskrećuje i ponosan sam na to - kazao je Munez.

- Šta sebi zameraš? - glasilo je pitanje.

- Više mislim na drage ljude, nego na sebe - istakao je Karić.

- Zbog čega se osećaš optimistično? - glasilo je pitanje.

- Pobeda, pare i kruna. Jao, Anđela moja je tu... Anđela, pa sve ostalo. Šalim se, osećam se srećno zbog svega - kazao je Gastoz.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.