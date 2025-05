OVA INFORMACIJA ĆE IZLUDETI SANJU?! Dača saznao da je Stefanović radio devojci iza leđa, u sve upetljana Ena Čolić (VIDEO)

Karambol u najavi?!

Dačo Virijević i Jordanka Denčić Džordi otišli su kod Drveta mudrosti, te su mu predložili zadatak koji su oni osmislili.

- Došli smo po zadatak koji sam ja smislio, ja sam uvek kreativan po tom pitanju...Čuo sam danas da je Ena dala svoj spisak Terzi za kupovinu, a da je Terza dao Marku Stefanoviću. To u kući niko ne zna osim mene, Terze. Mi smo mislili da proširimo tu informaciju po kući, jer je ona tačna, pa da vidimo rezultate - rekao je Dača.

- Što se mene tiče možete odmah da krenete u akciju - reklo je Drvo.

- Najbolje je da kažemo da ne znamo kako Marko nije znao - rekla je Džordi.

- Terza je dobacio Eni dok je Marko bio ispred prodavnice: "Ena, nema to i to", a Marko je to čuo, znači čim je to sve tako, znači da je on znao jer je kod njega spisak - rekao je Dača.

- Zadatak je prihvaćen na vašu inicijativu, možete odmah da krenete u akciju - reklo je Drvo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić