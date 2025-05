Pucaju po šavovima: Marko URLA iz petnih žila na Sanju, ne može više da je trpi, ona mu zabila poslednji nož: Od danas ćeš... (VIDEO)

Karambol u najavi!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći video klip gde Marko Stefanović prilazi Sofiji Janićijević.

- Poenta je taj dečko iz Slovenije. Rekao je da smirim drugara. Htela sam da zaštitim ovu glupaču, pa sam sebe ukanalila. misleći da on ne zna. A on ustaje posle i govori da zna sve o Švajcarskoj - rekla je Sofija.

- Naravno da znam sve. Nije to nikakav posao, ne znam koliko devojkaka je radilo taj posao. Poznanstvo sa Sofijom je demantovano. Ona se sa Sofijom ne poznaje - rekao je Marko.

- Zbu mog momka služe da se smje. Niko ne može da zatrudni od osmeha. Slike iz Švajcarske mogu postojati moje ili moje sa nekim društvom, a sa Sofijom ne - rekla je Sanja.

- Ja nisam videla Marka da se nijednom nije nasmejao kada je sa njom - rekla je Sofija.

- Ja odlično znam dečka iz Slovenije. Pretila mi je tim imenom. Mora da zna da je Sanja bila sa oženjenim, a ja neću to da pričam jer ću aj da najebem. Sanja se raspravljala sa mnom. Na koji aerodorom si sletela? Pa ne postoji. Bitno je da je čovek oženjen - rekao je dača.

- Ja dam Sofiji naređenje i ona ode i smiri ga - rekao je Marko.

- Marko, šta želiš da ti spremim da jedeš? - pitala je Sofija kroz smeh.

- Nismo mi u nekim odnosima. Ne mislim da Marko bilo koga gleda. Marko se kida za njihov odnos. Sanja je rekla da kaže Sofiji - rekla je Anđela.

- Strašno je to što ti meni kažeš da sednem i ćutim. Tužno je što druge devojke vide. Njoj je najbitnije da one ne ispdne ljubomorna. Ajde ustani i ponovi šta si rekla. Poginuo sam za ovaj odnos, ali me nervira ovo. Jesam li ja tebi zamerio nekog dečka? Zašto si to izgovorila? Ne branim te više - skočio je Marko.

- Može mi se. Treba da osude mene za nešto što drugi spletkare. Dačo sad ustani i ispričaj kad si bio u Sloveniji. Ja pričam da si požrtvovan i veran - rekla je Sanja.

- Ne pričaš to na klipu! Non stop objašnjavam tvoje, da li sam udomljen! Koliko je bezobrazna! Nisam ni znao da je pisala to! Onda dolazi i kaže: "Može mi se to". Nisu mi oni bitni! Ti si ta koja zamera nekoga! Zašto? Jesi videla nešto! Stvar je u tvom poverenju! Odakle ti ideja da mi zameraš rečenice?! Šta pričaš ti? - vikao je Marko.

- Što se pališ bez pogtrebe? - rekla je Sanja.

- Je l' se ovako stoji iza mene? Ne možeš da budeš povezivana jer ja ne mogu da budem ljubomoran - rekao je Marko.

- Rekla sam i za Aneli: "Molim te opali je da mi se skine sa grbače", pa tako i za Sofiju - rekla je Sanja.

- Očigledno je ljubomorna jer ponavlja rečenice - rekao je Marko.

- Na svako poniženje mene biće on ponižen od strane mene - rekla je Sanja.

- Koja jaja su u pitanju? Čija su jaja? - pitala je Sanja.

- O mojim - rekao je Marko.

- Od danas će me zanimati svaka informacija. Koju informaciju čujem objašnjavaće ovde za stolom i na novinara i lično meni. Ponižavaće se kao ja sad, što se stavljam u rang sa ovim devojkama - rekla je Sanja.

Autor: A.Anđić